Fernando Villarroel: "Pensé que Aquiles Álvarez se iba a quejar por mi parodia"

Fernando Villarroel y Jonathan Estrada se hicieron amigos cuando fueron parte del programa Ecuador tiene talento de Ecuavisa. El actor era uno de los jueces, mientras que el esposo de la cantante Dayanara Peralta era el presentador.

Esa amistad se rompió luego de que en el espacio digital El hueco, de Estrada, en el que estuvo invitada la actriz Sofía Caiche, se lo mencionó a Fernando, quien alega que hubo comentarios malintencionados y burla.

El también director reaccionó, por lo que YouTube le dio de baja al programa y le puso una sanción, lo que se llama ‘strike’. Estrada lo volvió a subir, pero ya editado.

A cualquiera que tenga un espacio digital le duele en el alma este tipo de sanciones.

Consideré necesario poner un límite. La telenovela farandulera que se arme no me interesa. Ningún youtuber quiere que le pongan un ‘strike’ porque monetiza, vive de eso. Deja un sabor amargo. YouTube no permite comentarios racistas, homofóbicos o que se caiga en algo que infrinja sus políticas. Se corre el riesgo de que cierren el canal cuando se vuelve a caer en un error o falta tras ser sancionado. Puede sacar su programa, pero ahora debe tener mucho cuidado con lo que dicen o hacen sus invitados y él. Le pedí que no mienta, porque el espacio editado fue el que subió de nuevo. Si sube el original tendrá una segunda sanción.

¿Desde cuándo y cómo se conocieron con Jonathan Estrada?

Yo empecé a trabajar en Ecuavisa en 2015. Me expresó su admiración porque él desde jovencito veía mis programas. Recorrimos el país. Cualquiera me llama, ofrece disculpas. Dice que se emborrachó y que se le fue la mano. Ahí se ve la amistad, pero aquello no existió.

¿Qué es lo que más le incomodó?

La invitada no es de mi agrado y que otra vez me mencione. Dirán que no dijo mi nombre, pero estaba mi foto; los comentarios de mal gusto y de forma despectiva fueron dirigidos hacia mí. No somos tontos. Él da espacio y también genera una comidilla.

Tras ello, Sofía Caiche le pidió a Jonathan Estrada que lo nombre. Y añadió que existe la ley del karma, es decir que el daño que supuestamente usted ha hecho se le devolverá.

No tiene nada que ver el karma. Ese es el problema cuando la gente no crea nada. Los creadores respetamos a los otros autores. Por hacernos respetar, muchos pensarán que es maldad y no es así. Por esa razón existen las sociedades de autores. No puedo agarrar una canción de AU-D y ponerla de cortina para un programa sin pedir su autorización. Me sancionarían, ¿por ello voy a decir que él es malo?

"Debe superar el pasado"

No es la primera vez que surgen problemas con Sofía Caiche…

No sé cuáles son sus resentimientos. Debe superar el pasado. Nunca la menciono, si estoy en algún lugar y alguien la nombra, prefiero retirarme o pido que no hablen de ese tema. Yo he formado mi familia.

A la actriz Meche Pacheco le buscaron la boca para que opine del tema y dio a entender que existió un problema entre ustedes.

En este asunto solo están involucradas las dos personas mencionadas. Lo que ocurre es que se activa la telenovela farandulera. Siempre destaco que es una actriz que después de trabajar conmigo (en Mi recinto) hizo su carrera con su nombre. Manteníamos buena relación, pero un empresario por quedar bien parado dijo algo que no es cierto. Él la tenía en la lista para llevarla a un show en Estados Unidos, pero un altercado se dio entre ellos, ya no la quiso llevar y me metió a mí para sacársela. Eso fue una mala información.

En 2024 no ha parado de parodiar a políticos.

Durante la pandemia parodié a algunos personajes, entre ellos a Pedro Pablo Duart, a Otto Sonnenholzner, Cynthia Viteri... Así comencé y he continuado. Generalmente se imita lo relevante en lo social, deportivo o político. Solo usaba YouTube, pero luego me incliné por las diferentes plataformas. Recuerdo que en una ocasión, Cynthia me reclamó en buena onda en un evento. ‘Fernando, yo no me huelo la teta’, dijo. Le respondí: ‘Doctora, no se enoje’. Luego nos quedamos conversando. Conocí a alguien en el entorno que tenía esa manía de ponerse la mano en el pecho y luego llevarla a la nariz, y la usé (risas).

Ahora en su lista están Lavinia Valbonesi de Noboa, Marcela Aguiñaga, Aquiles Álvarez, Jan Topic… nadie se le escapa.

En 2024 seguí con la primera dama, la prefecta del Guayas. Son los personajes del momento, a la gente le gustan esas parodias, son muy seguidas, van a la par. Hace poco también caractericé al alcalde de Guayaquil. Surgió un problema y le puse Combustible Álvarez, además porque él se enciende enseguida, es fosforito. Jan Topic era uno de los aspirantes a la Presidencia de la República que más generaban contenido. También hice a Andersson Boscán, de La Posta, que ahora habla como argentino. Investigo antes de representar a un personaje, él no hablaba así. Me respondió: “Che, sos grande”.

“Los políticos saben que no soy un principiante”

Siempre existen llorones a los que no les agrada que los imiten.

No he tenido mayores problemas. La prefecta, cada vez que subo algo, también lo sube a sus redes sociales, está en todas. Lo disfruta. Quiero grabar con ella, con Jan Topic y Lavinia. Iba a grabar con Andersson, pero dice que está en Canadá (risas). Pensé que el alcalde se iba a quejar, pero no sucedió.

En algunas de estas parodias participa su esposa, Paola Olaya.

Parodiamos a la Asamblea. Ahí me ayuda Paola, imitando a Paola Cabezas... Es un proyecto de parodias llamado Humor Express. Ella es actriz, productora y colabora en el maquillaje; yo soy el director y estoy en lo creativo. También se parodia a personajes extranjeros como el abogado Carlos Colombo, quien aparece en todas las redes sociales y es especialista en temas de inmigración; y al doctor Bayter para quien todo lo que comemos es mierda, recomienda solo comer chicharrón. Por ello lo llamé Dr. Chicharrón.

Algunos lo critican y dicen que es agrio con sus parodias.

Están en su derecho de pensar así, pero a la mayoría les agradan. Van a verme a los shows. Nos respetan.

De seguro, más de un político quiere ser parodiado y pide que lo tomen en cuenta. ¿Ya lo han llamado?

Desde ahora espero que los aspirantes a asambleístas o a presidente participen con nosotros en 2025. En todas las plataformas. Nos han llamado de partidos que no son tan conocidos o tan fuertes y de otros que son conocidos; piden ser imitados, pero les advierto que tienen que estar abiertos a todo. No diré nombres (risas). El humor es bien delicado, porque a través de este se puede estigmatizar. Ellos saben que no soy un principiante, soy un profesional con más de 30 años.

