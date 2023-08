Fernando Campoverde y un show para el recuerdo

El artista guayaquileño Fernando Campoverde está próximo a lanzar su segundo sencillo de estudio que se llama Ya te vas, con un estilo rock funk. “Es una canción cuya letra expresa el sentimiento de apego hacia las cosas materiales y que provoca obsesión en nuestra mente”, afirma el también maestro de guitarra.

Entretanto este sábado 26 de agosto, a las 18:00, en el Centro Cultural Guayaquil (Quisquís 436 y 6 de Marzo), el solista presentará un show del recuerdo al que ha denominado Los Grandes del Romance.

El especial rinde tributo a leyendas de la balada como José José, José Luis Rodríguez, Roberto Carlos, José Luis Perales, Julio Iglesias, Camilo Sesto y muchos más.

El repertorio abarca los clásicos Almohada, Lo que un día fue no será, Lo mejor de tu vida, Me olvidé de vivir, Soy un truhán, soy un señor, Cama y Mesa, El gato en la oscuridad, Me llamas, ¿Y cómo es él?, entre otros.

