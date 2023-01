Feid es un artista global multidisciplinario que logró convertirse en el artista mundial número 5 en Spotify, después de lanzar el LP aclamado por la crítica "Feliz Cumpleaños Ferxxo Te Pirateamos El Álbum", #2 Global Álbum debut y #5 US Álbum Debut en Spotify.

Las entradas para su concierto en Ecuador empezaron a venderse desde el 10 de enero desde puntos físicos y sitio Web. Sin embargo, varios fanáticos prefirieron adquirir su entrada en el local para evitarse un colapso de la página como ocurrió en otros conciertos como el del boricua Bad Bunny.

Así, no les importó el frío y la trasnochada, y cientos de fanáticos del cantante colombiano hicieron largas filas -en la madrugada- para comprar una entrada para su concierto el próximo 31 de marzo, en Quito.

'Pantysito', una de sus canciones, cuenta con más de 50 millones de vistas en YouTube y casi 156 millones de streams en Spotify. Ha sido una de las más importantes por las puertas que le abrió en la escena de la música urbana latina.

El Ferxxo, como se conoce a Feid, se ha convertido en un fenómeno de ventas entre los jóvenes.

Obtuvo un reconocimiento en los Premios Tu Música Urbana 2022, celebrados en San Juan (Puerto Rico), donde ganó las categorías "Top Rising Male Star" y "New Artist Album of the Year".

Su canción "Normal" alcanzó los 3 millones de reproducciones en tan solo 24 horas y a la fecha cuenta con más de 480 millones de reproducciones.

La canción se estrenó en el número 2 del Top Songs Debut Global y en el número 27 en las listas Spotify Global Top 200.

Para los fanáticos de #Feid, @Ticketshow informa las entradas restantes se venderán solo por la página web. ⤵️ pic.twitter.com/aYSwcpjWos — JOSÉ DANIEL ACOSTA (@DanielAcostag) January 10, 2023

GIRA POR LATINOAMÉRICA

El reguetonero anunció este 10 de enero que su primera gira por Latinoamérica, la Ferxxo Nitro-Jam Tour, arrancará en febrero y tendrá escalas en las principales ciudades de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá y Perú.

Antes de la gira por América Latina, Feid se presentó en el emblemático Auditorio Nacional de México y dio tres conciertos en el Movistar de Bogotá y tres en su natal Medellín.