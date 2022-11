Fans de Bad Bunny estrenan sus mejores 'galas' para el concierto

Alas 13:00, del miércoles 16 de noviembre de 2022 ya había un ‘mar’ de fanáticos de Bad Bunny en los exteriores del Estadio Olímpico Atahualpa, en el norte de Quito. El concierto del puertorriqueño congregará a unos 30 mil seguidores para su primer show en la capital. La mitad llegaron desde distintas provincias.

Un desfile de modas se vivió sobre la avenida Seis de Diciembre. Algunos de los fans lucieron sus mejores outfits de verano. Bañadores, enterizos, vestidos y shorts formaron parte de la tendencia. Otros, respetando el frío capitalino, optaron por sudaderas, sacos y abrigos y pantalones calentitos.

Pese a que el evento estaba previsto para las 20:00, y que la mayoría de las localidades eran numeradas, los fanáticos del ‘Conejo Malo’ hicieron fila desde las 10:00. “No es cualquier concierto, es Bad Bunny”, contó Celeste Sánchez, quien llegó esa misma mañana desde Ibarra. Para ella, este es el show del año y, aunque no consiguió boletos para primera fila, bailará hasta que “los pies aguanten”.

Fans esperan la entrada al estadio Atahualpa con sus orejitas

Las coletas, los brillos y las orejitas de conejo también se hicieron notar entre los fanáticos. Sánchez, por ejemplo, eligió un peinado con aros dorados. “Lo vi en las seguidoras de otros países y quise hacerme algo parecido”, explica la estudiante. Ella tuvo que ausentarse de sus clases en un instinto por viajar a la capital para ver al músico.

Pero ella no fue la única, en medio de la fila estaba Estefany Paredes, a quien no le importó que le asienten la falta en una materia para no perderse el show del artista urbano. “La vida es solo una. Lo único malo es que en esa materia ya tengo algunas faltas y estoy a punto de perder el semestre”, describió.