Bad Bunny: Sobreprecios en la reventa

Sharon González y Carlos Torres pagaron mil dólares por sus entradas para Bad Bunny. Un conocido se las revendió en febrero pasado, ya que la pareja no alcanzó a conseguir un boleto durante la preventa en enero de este año. Estarán en primera fila para ver al ‘Conejo Malo’.

El show se desarrollará la noche del miércoles 16 de noviembre de 2022. Está previsto que unas 30 mil personas disfruten del espectáculo del artista, que en 2018, canceló su show en la capital. Cuando los fanáticos supieron que vendría, agotaron los tickets durante la preventa.

Los valores de las localidades iban desde los 30 dólares para general y 260 dólares para los puestos más cercanos al músico (Plata Experience) durante la primera convocatoria de venta. Luego, sus valores fueron subiendo de forma exorbitante. Ahora una entrada para las primeras filas supera los 900 dólares.

Un vendedor ambulante que prefiere dejar su nombre en el anonimato reveló que compró una entrada para Playa Experience a 300 dólares y ahora la revendió a 700. “Yo vi que se presentó esa oportunidad y uno debe aprovecharla. Me arrepiento no haber conseguido más porque se seguro me hacia la plata”, confiesa.

Él no es el único con esa idea. En cada esquina es posible escuchar a los comerciantes ambulantes que compran y venden los tickets para el show más esperado del año. A las 16:00, había personas que ofertaban boletos para general a 100 dólares. Esto significa más del triple de su costo original.