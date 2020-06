Los famosos llenan de corazones a Pablo Alborán

La tarde del miércoles (horario español) el cantante Pablo Alborán ha hablado abiertamente de su orientación sexual ante sus más de 5 millones de seguidores. La noticia coincide en el mes del orgullo gay, y brinda visibilidad a una minoría que sigue siendo excluída.

El anuncio no tomó sorpresa a sus amigos cercanos. Como Pablo lo aclara en el vídeo de su entorno, colegas, trabajo y familia sabían que es gay pero nunca lo había aclarado a su público. El apoyo se constató en los miles de mensajes que tiene la publicación.

Entre los artistas se encuentran Tommy Torres, Danna Paola, Diego Torres y Piso 21.

El cantante puertorriqueño, Ricky Martin, también abiertamente gay, comentó: "¡Bravo! hombre valiente. La vida es muy corta para vivirla a medias. Son muchas las almas que pasan por esta vida sin llegar a aceptar su naturaleza y eso es triste. Esa batalla, ya la has ganado. Qué afortunado eres. No sabes la cantidad de hombres y mujeres que has ayudado con este vídeo. Qué feliz me siento por ti. A vivir sin miedos Pablo. Te lo mereces".

Pero lo que más se repitió entre los comentarios se encuentra el emoji de corazón.Este signo "♥" se convirtió en la respuesta de amor de varios de sus compañeros de carrera, sin importar su condición sexual. David Bustamente, Llane, Paula Arenas, Paty Cantú, Andrea Legarreta, Juan Magan y Javier Calvo mostraron el ícono como mensaje de aceptación.

La ecuatoriana Michela Pincay, fanática del artista también dejó su mensaje. "Eres maravilloso 😍 . 'Necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era', dices, y espero que seas todo lo feliz que puedas ser. @pabloalboran te amo 💕".

Las opiniones en el Internet se multiplicaron, así como las vistas (más de tres millones de reproducciones en 8 horas). Los fans y los amigos famosos de Pablo impulsaron el mensaje final de Pablo: "A vivir. A vivir que la vida se va".