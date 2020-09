Famosas y bien vestidas, con su propia marca de ropa

Su imagen llegó al público gracias a sus participaciones televisivas. La música, la actuación y las redes sociales les permitieron ganar el corazón de la gente y, gracias a eso, tuvieron apoyo en sus proyectos individuales, que ahora son una gran muestra de su destreza para los negocios. Pero va más allá de hacer contactos, también tienen mucho talento, lo que las hace destacar entre las demás marcas de ropa. Su personalidad queda plasmada en cada colección y hay para todos los gustos.

Desde las piezas más costosas y de alta gama, hasta otras más sencillas y personalizadas. Las celebridades ecuatorianas son las que más resaltan en esta lista, puesto que saben manejar a la perfección sus dos trabajos, el televisivo y el empresarial. Ellas saben que todo va de la mano.

Krysthel Chuchuca

La actriz se ha convertido en una de las mujeres del espectáculo local con más impacto en el mundo de la moda. Su marca Loli Lolita empezó en el 2016 como un proyecto personal, con una visión empresarial clara y su buen gusto por delante.

A sus más de 194 mil seguidores les ofrece prendas con su gusto por la moda. Ella no es diseñadora, pero sí toma la decisión sobre cada colección.

La belleza de Krysthel también queda retratada en su perfil de Instagram, ya que ella es la modelo de la marca. “Si algo no me gusta, no sale y eso tiene mucho que ver con la gente que tiene éxito, porque tienen una intuición natural”, explica. La caracterizan los estampados, aunque actualmente publicita piezas de colores más sobrios y minimalistas.

Silvana Torres

A ella le dicen la Veneno, y de ahí salió el nombre de su marca de ropa.

La reportera de farándula ahora es la imagen de una línea de prendas juveniles y muy coloridas. Se Veneno se caracteriza por los conjuntos de dos piezas, los patrones y tonos brillantes y las tallas pequeñas. Su ropa es casual, tal y como ella viste para salir a la calle a conseguir las notas de farándula más controversiales.

Mafer Ríos

Mafer ha hecho que su negocio se convierta en un e-commerce y lo maneja exclusivamente por redes sociales. MFR vende a nivel nacional y tiene looks que van desde lo casual, pasando por lo sporty chic, hasta llegar a un estilo más ejecutivo.

Saca a relucir sus dotes de modelo en cada una de las fotos que comparte en sus redes sociales. A Mafer le gusta mostrar cómo fueron creadas cada una de estas imágenes y por eso siempre comparte avances de sus sesiones fotográficas.

Victoria Beckham

La transformación de Victoria Beckham de estrella del pop a una de las diseñadoras de moda más conocidas del mundo desafía toda realidad, puesto que hasta parecen dos vidas diferentes. Ella cambió, creció y se convirtió en toda una empresaria. El hecho de que pudieran tomarla en serio en el sofocante mundo de la moda lo dice todo sobre su determinación y trabajo duro, pero también sobre el atractivo de sus colecciones.

Después de varias temporadas de diseño, incluida su línea de mezclilla y una gama de gafas, Beckham (en una línea similar a las Olsen) lanzó de forma encubierta su marca en 2008 con una presentación discreta. De a poco consiguió entrar en la Semana de la Moda de Nueva York y en 2011 lanzó su línea más grande, Victoria By Victoria Beckham.

Mary-Kate y Ashley Olsen

Podría ser fácil olvidar a Mary-Kate y Ashley Olsen si solo hubieran tenido una fugaz carrera actoral en sus años de crecimiento, pero ellas se han encargado de llevar todo al nivel más alto, por eso son las mujeres más jóvenes en tener una fortuna y una gran empresa de moda. Las florecientes diseñadoras de moda se han convertido en sinónimo (e imagen) de su marca fresca y minimalista, que se muestra en cada Semana de la Moda de Nueva York, la cual es usada por algunos de los nombres más importantes de Hollywood y vale millones.

Las gemelas Olsen lanzaron silenciosamente The Row en 2006, sin dar una entrevista sobre la línea de ropa durante tres años, lo que permitió que se la tomara en serio y aseguró que, para los partícipes de la industria, no fuera vista como una marca de celebridades. En 2012, ganaron su primer premio de Womenswear Designer of the Year en los CFDA, consolidando su estatus en la moda estadounidense. El dúo también dirige Elizabeth y James, una marca un poco más joven y asequible, cuyo nombre está inspirado en sus dos hermanos menores.