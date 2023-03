Tras las buenas participaciones de Mirella Cesa, Dayanara y Johann Vera en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, nos acostumbramos a destacar en el certamen musical más importante de América Latina. Por ello pasar sin pena ni gloria en esta reciente intervención con Tres Dedos (John Taleb) hizo que nos planteáramos algunas preguntas. ¿Hubo exceso de confianza? ¿Faltó preparación, la debida madurez profesional y promoción? ¿El jurado no siempre es el idóneo? EXPRESIONES consultó a gente del medio para corregir errores y volver a sobresalir.

“No hizo falta nada de nuestra parte. Faltaron jueces justos. Tal vez de parte nuestra hizo falta que más ecuatorianos se bajen la app y voten. El voto secreto y cualquier voto escondido son una majadería. Cantó y bailó bien, desde mi punto de vista. A Viña del Mar se debería ir a exponer la propuesta musical, no a concursar”.

Danilo Parra, cantante

“Lo escuché cantar en Viña y no logró emocionarme. Con Mirella Cesa y Dayanara se sintió otra energía en el escenario. Ellas fueron arrolladoras, él no. Su presentación para mí fue fría. Los medios mostraron su apoyo, pero creo por compromiso, no fue algo que lo sintieron”. Algo que considerar para la próxima ocasión.

Pilar Vera, comunicadora

“El ecuatoriano no enganchó jamás, considero que ni con el jurado ni con nadie. Y para empeorar, la actitud que tuvo no fue la mejor. Lo digo por los gestos que hizo al escuchar los puntajes. Esa actitud lo mató. Se debe evitar, corregir. Más humildad. Se debería hacer un concurso para que los que aspiren al festival estén preparados en todo sentido”.

Wacho Fernández, representante artístico

“John Taleb hizo una magnífica presentación con una buena canción. No encuentro nada que pudiera haber mejorado desde ningún aspecto. Me intrigó ver los dos temas finalistas de este año y me encontré con una presentación desafinada de principio a fin de México y una pobre interpretación de Chile. Cuando enfrentas a un jurado, dependes de su gusto, de su afinidad, de si le caíste bien, de si lo que haces es su estilo, hasta de la nacionalidad. En este caso, seis de los siete jurados eran chilenos.

Si el festival hubiera sido en Ecuador con seis de siete jurados ecuatorianos, Tres Dedos habría arrasado. Todo lo anterior valoriza más lo alcanzado por nuestros tres compatriotas (Mirella, Dayanara y Johann) que lograron alinear una diversidad de factores que van más allá de lo musical”.

Juan Fernando Velasco, músico

“Es muy difícil sobresalir con este tipo de temas cansones y repetitivos, en el cual solo se cuenta con la votación del jurado, según cómo amanecieron. El problema es que todos quieren ser Bud Bunny. Tres Dedos estuvo muy bien, manejando el micrófono para sensibilizar la canción y estuvo muy seguro. Por eso su desconsuelo y el del público al recibir tan baja votación. Tiene bastante que dar”.

Gustavo Pacheco, músico

“Los chilenos respetamos a los ecuatorianos. El artista que representó a Ecuador simplemente postuló a un escenario que tiene años de jerarquía musical y lamentablemente él y su mánager no se prepararon lo suficiente para entrar a la arena musical más importante de América Latina, que es el Festival de la Canción de Viña del Mar. Muchos artistas son manejados por personas que no tienen la experiencia internacional suficiente para cruzar fronteras.

A veces gana más el ego que la gestión de análisis. ¿Qué escenario es oportuno para el artista que manejo? Creo que en este país, al que por cierto admiro mucho, hay grandes vendedores de shows y mánagers con una precariedad notable de desarrollo artístico. La función de ellos no es solo que suene en las radios y que salga en la prensa el cantante, es gestión de contactos internacionales y dotado de una gran inteligencia emocional”.

Enrique Avilez, asesor comunicacional y experto en marketing estratégico internacional