Tras su viaje al exterior, Gabriela Guzmán se manifestó en su Instagram para explicar las razones por las que no aceptó ser parte del reality 'La nueva estrella de En contacto', de Ecuavisa. Entonces dijo que había visto el programa y que no se sentiría cómoda haciendo cosas que no le parecían.

Aquello es respetable porque no todos quieren ir a saltar, bailar, cantar, cocinar y más en TV nacional. Algunos tienen la madera y otros no, a algunos no les importa hacerlo, a otros sí.

Otro punto a considerar es que la presentadora no estaba en el momento idóneo para aparecer en un espacio de esta naturaleza (por la enfermedad de su madre, Gioconda, que acaba de fallecer), en el cual se requiere de mucho derroche de energía y estar con los ánimos arriba.

Ahora su esposo, Fabricio García, se expresa muy enojado en las redes sociales. “Un programa que pide a gritos que se acabe el odio y los malos comentarios en redes, pero su principal cabeza sale a hacer comentarios a un programa de farándula de redes sociales señalando que es arrogancia una decisión que tomó mi esposa de no participar en este, lo cual lo hizo de la manera más respetuosa y transparente, agradeciendo reiteradamente a la producción, al público y al canal por haberla tenido entre sus candidatas.

¿Desde cuándo la falta de trabajo es un condicionante para aceptar cosas que no van con tus valores, ideales o preferencias? Jamás he emitido comentario alguno en referencia a lo que sucede con mi esposa en el medio en el que se maneja, pero me parece bajo hacer un comentario así solo por no aceptar formar parte de su equipo, aún sabiendo por lo que Gaby está atravesando en este momento.

Quiero reiterar mis respetos hacia todo el personal que trabaja en este espacio porque conozco a algunos y sé la clase de personas que son, pero creo que hay que tener tino para decir las cosas”.

Estas palabras de Fabricio se dan luego de que la directora de 'En contacto', Betty Mata, manifestara para 'Calientitos TV' que “en algún momento escuché decir a una de las famosas, vi y lo que vi no me gustó y por ello no acepté, creo que lo dijo con arrogancia”. Ella pidió disculpas por el término utilizado.