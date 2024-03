Expreso Playlist: Ren Kai estrena su primer EP en ‘Chiñol’

Fusionar idiomas es lo de hoy y la música ecuatoriana lo hace a la perfección. El español es la base de estas canciones, pero se unen con chino, inglés y portugués. Los estrenos de la semana tienen riqueza cultural.

Expreso Playlist: Dayanara, una romántica en tendencia Leer más

Flow (Ren Kai)

Este es el primer gran paso del intérprete guayaquileño Ren Kai en el mercado asiático. El EP llamado Flow, es con el que debuta bajo el sello de Sony Music China en ese país.

Este trabajo musical está compuesto por cinco temas que fusionan sus dos lenguas, el español y el chino.

Previamente, ha publicado dos discos con los que fusionó el pop con el género urbano y el dance.

Expreso Playlist: Blanko pide 'Exxxclusivity' Leer más

Illa (La máquina camaleón)

Esta es la canción perdida de La Máquina Camaleón. El proyecto de Felipe Lizarzaburu llevaba varios años cantando Illa en sus presentaciones, pero no existía formalmente en ninguna plataforma. Llevaba más de diez años en los setlists de sus conciertos, pero ahora está disponible en todas las plataformas.

El mensaje (Yilda ft. Enzo Ferro)

Tras su paso por el programa Masterchef Celebrity, Yilda presenta un nuevo single junto al canante brasilero Enzo Ferro. Fue producida por Andrés Felipe Alzarate y compuesta por ella. Enzo se suma con un verso respuesta a ese mensaje no enviado, como lo explica la letra. Aquí se fusiona el portugués y el español.

Expreso Playlist: Bardo José está de regreso Leer más

Be with u (Yulia song)

La artista surcoreana Yulia Song radicada en Ecuador deja atrás el síndrome del impostor y retoma con fuerza su carrera musical.

Así llega Be with you, canción que empezó a tomar forma en la ciudad de Portoviejo y está cantada en spanglish. “Siento que durante ese tiempo he estado estancada en un vaivén de muchas dudas e incertidumbre sobre compartir mi arte”, se sinceró la cantautora con sus seguidores. Pero también aprovechó para agradecer a sus productores y músicos Drofoy y Camilo Pérez.

Yulia Song se dio a conocer en la música local gracias a sus sencillos publicados durante la pandemia. Su estilo Lo-fi, Jazz y R&B dejan resaltar su dulce voz. En Instagram gusta de compartir covers y recetas coreanas.