Expreso Playlist: Nicolás Pozo se apropia de lo retro

Esta semana trae un poquito de todo. Pop setentero, balada y una versión acústica en regional mexicano. EXPRESIONES le presenta los estrenos musicales más recientes para que actualice su playlist favorita.

Dreams of Peaches and Pearls (Nicolás Pozo)

El cantautor ecuatoriano Nicolás Pozo (21) parece que prefiere no describirse y que sea su música la que hable por él. No tiene una biografía oficial en sus perfiles oficiales, aunque usa emojis para hacerlo. Por ahora usa la imagen digital del durazno como una pista para su más reciente trabajo discográfico, al que tituló Dream of peaches and pearls. Este disco tiene 13 canciones y está marcado por los sonidos del pop de décadas pasadas. Su sonoridad recuerda a David Bowie, The Beatles o Iggy Pop. Sus canciones, cantadas totalmente en inglés, hablan de momentos muy personales, sus sueños y anhelos, pero también de los tiempos de convulsión y búsqueda interna. Desde el 2020 ha presentado los sencillos de este trabajo, al que ha descrito como una de las “experiencias más especiales” de su vida.

Mauro Samaniego y Ernesto Karolys produjeron el álbum en la ciudad de Quito.

Amor a medias (Nikki Mackliff)

La vena romántica de la guayaquileña Nikki Mackliff regresa con esta potente balada llamada Amor a medias.

La canción fue compuesta por ella junto al productor de la misma, Bobby Sierra, quien ha ganado relevancia en la industria musical con su trabajo. Fue grabada en una sesión en vivo en el estudio, bajo los arreglos musicales de Jenny Villafuerte.

La lección final de este nuevo sencillo es que nada a medias es real.

Por ella - acústica (Helian Evans)

Helian Evans sigue creciendo a nivel internacional desde México. En esta ocasión, el ibarreño presenta la versión acústica de su más reciente sencillo, Por ella. En esta oportunidad colabora con Vanne Amador, quien también se está dando a conocer en el mundo de la música y es conocida en las redes sociales por ser una de las personas con más influencia en México. Con un toque regional mexicano en el estilo de las guitarras, es la combinación que nos presentan en todas las plataformas digitales.

Helian se ha ido consolidando como uno de los artistas con mayor proyección internacional gracias al reconocimiento que tiene en la plataforma TikTok. También ha sido invitado a varios eventos importantes de la industria del entretenimiento, como Nickelodeon Kid Choice Awards, MTV Miaw, Eliot Media y Spotify Awards.