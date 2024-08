Evocaciones, un emotivo tributo musical a Celia Zaldumbide Rosales

‘Cloches d´angoisse et larmes d´adieux’ de Olivier Messiaen, ‘Sonata en si menor’ de Doménico Scarlatti y ‘La maja y el ruiseñor’ de Enrique Granados son algunos de los temas que sonarán el martes 27 de agosto a las 19:00 en la Fundación Zaldumbide Rosales, de Quito.

El recital, titulado ‘Evocaciones’, está a cargo del destacado pianista ecuatoriano Samir El Ghoul, quien dará el concierto en conmemoración al décimo aniversario del fallecimiento de la afamada concertista y docente Celia Zaldumbide Rosales.

Esta icónica mujer, que falleció en 2014, patrocinó a jóvenes músicos dentro y fuera del país, auspició conciertos y clases maestras, presidió por años la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, fue miembro fundador de la Casa de la Música y creó la Fundación Zaldumbide-Rosales, que hoy continúa en pie en la casa patrimonial que perteneció a sus padres, ubicada en la 6 de Diciembre y Jorge Washington.

En la fundación, Celia Zaldumbide Rosales se dedicó a la enseñanza, dejando una huella imborrable en la educación de jóvenes músicos ecuatorianos y consolidándose como una figura icónica en el quehacer musical del país.

El recital estará a cargo del destacado pianista ecuatoriano Samir El Ghoul. Franklin Jácome

‘Evocaciones’ rinde un justo tributo al legado de la recordada artista y lo hace de la mano de Samir El Ghoul, músico que tras veintiún años en Rusia, Estados Unidos, Francia y Alemania, volvió al país para instalarse en la capital. A propósito del recital, el pianista conversó con EXPRESO sobre los preparativos para la velada musical.

¿Cómo recuerda a Celia Zaldumbide Rosales?

Celia Zaldumbide era una galaxia. Murió hace diez años, pero me da la impresión de que hoy, para los buenos entendedores que tuvieron la oportunidad de interactuar con ella, su persona se transforma en una suerte de libro que has leido hace mucho tiempo, cuyas líneas no han dejado de resonar fuerte, y que adquieren un sentido mayor cada día que pasa. Evitaré romantizar a la persona, y me quedo de momento con su sentido implacable de ética artística. Era una persona que solo daba importancia a lo esencial. Pienso que la suya fue una vida sin artificios y sin vanalidades. No es la lección de ética lo que importa aquí, sino la constatación de que sin ella, la creación artística no sabe a nada, y no desemboca en nada, porque el simple hecho de hacer arte, en sí, no ennoblece ningún espíritu, contrariamente a lo que se cree.

¿Cómo hizo la selección de los temas que interpretará en Evocaciones?

Vaya tarea que ha sido estructurar este recital en memoria de Celia Zaldubide por los diez años de su muerte. Evocaciones reúne obras raramente ejecutadas, en todo caso en su versión para piano solo. Mi intención es exponer este recital como un cuerpo único cohesionado por un estado de ánimo, en este caso aquel ocasionado por la ausencia. Y para trascender los innumerables elementos personales, anímicos, elegíacos, tonales, rítmicos que me llevan a elegir estas obras de compositores como Messiaen, Scarlatti, Shostakovitch, Granados, Sibelius, Ravel o Elgar. El semiólogo y curador Humberto Montero hará una exposición previa al inicio de Evocaciones.

A la par de su labor como músico, desde 2015 los Encuentros Pedagógicos de Jóvenes Pianistas de El Ghoul han reunido a músicos de vocación marcada en espacios como la Universidad de las Artes, la Casa de la Música y la Fundación Zaldumbide Rosales.

Tras veintiún años en el extranjero, el pianista volvió a Ecuador y se instaló en la capital. Franklin Jácome

¿Qué significa la docencia en su vida? ¿Cuál es el principal objetivo que se plantea en estos encuentros

La transmisión es fundamental para un músico, y desde los 17 años he tenido la posibilidad de enseñar. En 2015 estuve en Ecuador un par de semanas y propuse a Casa de la Música un primer Encuentro Pedagógico de Jóvenes Pianistas, formato, en mi criterio, concebido sin opulencia. Explico. En el entorno musical tenemos una tendencia inapropiada a utilizar palabras, adjetivos, términos que facilmente desorientan al público y a los estudiantes. No quise presentar mi propuesta como una ¨clase magistral¨ porque este término me causa algo de ruido. Ahora, cuando pianistas como Barenboim y Argerich den clases en el Ecuador, entonces sí deberemos recurrir al término ¨masterclass¨.

Dicho lo anterior, las diferentes ediciones de mi Encuentro Pedagógico de Jóvenes Pianistas, que he podido llevar a cabo en espacios de Quito y Guayaquil, sí tienen un propósito claro y definido, que creo transciende la mera focalización sobre los detalles de la partitura: instar a los asistentes, por lo general pianistas que ya han comenzado su carrera pública, y que incluso enseñan en estructuras musicales confirmadas, a no proceder nunca en menoscabo de la ecuanimidad y de la ética, alejados de aquello que en la música y en su propio desarrollo técnico se revela medular, no por impartirles lecciones de moral, sino para evitarles una gran corrida de caballo con su conocida parada de burro. A los veinte o veinticinco años, el grado elemental de profilaxis de vida propicio para el perfeccionamiento pianístico puede facilmente pasar desapercibido.

‘Evocaciones’ se llevará a cabo en la sala principal de la Fundación Zaldumbide Rosales, y el ingreso es libre.

