Tras casi una década como parte del staff de la revista matinal En contacto, Evelyn Vanessa Calderón anunció su salida del programa. Mucho se ha especulado respecto a este tema. EXPRESIONES conversó con la Coqueta del Cerro para conocer de su propia boca la verdad del tema.

¿Renunció o la renunciaron?

La verdad, me renunciaron y fui muy bien liquidada, por eso estoy feliz y tranquila con todo lo que se viene ahora en mi vida. Lo mejor es que continuaré en la pantalla de Ecuavisa en el programa Entre flashes, ofreciendo mis servicios.

¿De qué manera aprovechó estos 10 años?

Aprendí a editar, redactar, locutar y hasta presentar, quien diga que no aproveché este tiempo, se equivoca. Si no fuese así, seguiría en Salitre, en mi casa. Si aún continúo en la pantalla será porque algo hice bien.

¿Su salida se dio porque de pronto se negó a decir o a hacer ciertas cosas en el matinal?

Para nada. Hace dos años había tomado la decisión de irme pero, por diversas circunstancias, no se dio. Llegué a un punto en el que dije que no quiero seguir aquí y, bueno, finalmente, ambas partes llegamos a un acuerdo y se dio cuando más lo quise. Dios sabe por qué hace las cosas.

¿Pero Evelyn Vanessa ya no encajaba en En contacto o En contacto ya no encajaba con usted?

Creo que ambas, soy sincera en decírtelo. Hubo cosas que no encajaban con mi perfil y el programa requería de otro estilo. Fue lo mejor y existen otras personas que quieren hacer lo que yo no hacía.

¿Qué cosas, por ejemplo?

A mí nunca me ha gustado la polémica, no va con mi esencia. Sé que eso es lo que gusta, y yo me incluyo, pero no me agrada opinar de la vida de otros, porque tampoco quiero que lo hagan conmigo. Lo intenté, traté, pero no era yo.

Evelyn afirma que extrañará a Henry Bustamante, con quien formó una dupla memorable. Cortesía G7 Pro

¿De pronto esa farándula no controversial es la que no querían?

Lo controversial genera, pero yo siempre he sido una mujer tranquila con información light.

¿Se puede hacer farándula light?

Depende quién la haga, pero lo que vemos en las redes sociales es que impera el morbo y la controversia. Yo los consumo, pero de ahí a formar parte de eso y ser la que hable, no. Nunca hay que decir de esta agua no beberé, no sé qué pase mañana, pero en este momento hago un ‘stop’. Es difícil la reportería, tienes que armar lo que vas a presentar, estar detrás de las personas, recibir a veces negativas o que, luego de aceptar, cambian de opinión. O algo que dijiste en pantalla no les agradó. Me siento feliz y libre en este momento. Puedo hacer cosas que no hacía antes, como ejercitarme y además quiero estudiar inglés.

¿Se sintió relegada o marginada a diferencia de otras temporadas donde su presencia era más notoria?

Quizás sí, pero no creo que haya sido a propósito, repito, el formato era otro. En este medio, uno pone al frente a quien le sirve y genera y si no funcionas, no te ponen. Yo no soy funcional para el show. Pienso a futuro, lo que verán mis hijos de lo que yo hice y dije, porque todo queda ahí, en las redes sociales. No quiero que me vean como chismosa y, a la larga, mi imagen se ve afectada.

¿Cree que busquen a otra Coqueta del Cerro?

No hay ninguna como yo. Coqueta solo hay una (risas) y no creo que alguien se quiera llamar igual.

¿Es cierto que solo extrañará a Henry Bustamante?

(Risas) Qué malo. No solo a él. Pero definitivamente Henry tuvo mucho que ver en mi carrera, como consejero, como la persona que estuvo ahí para editar, en la reportería, empujándome. A él lo voy a extrañar muchísimo, sabe que lo quiero y fue chévere la dupla que hicimos en En contacto. Y obviamente extrañaré al personal técnico, los camarógrafos, las maquilladoras...

¿Y a la directora Betty Mata?

(Risas). Obvio... como te dije, a todos. También a los guardias y a los chicos de limpieza. Igual me verán por los pasillos de Ecuavisa.

¿Cuál considera fue su aporte a la revista de Ecuavisa?

Dejar mi esencia como ser humano, por ser real, respetuosa y generosa con mis compañeros y con quienes en su momento ingresaron. Más que por profesional, la gente me recordará por lo buena persona que fui.

¿Qué le gustaría hacer en la pantalla chica para sentirse como pez en el agua?

Mi sueño siempre fue estar en un programa de espectáculos o frente a un segmento de noticias como lo fue Gente en un horario nocturno.

¿Qué programas de espectáculos ve?

Hay un programa colombiano que se llama Entretenimiento, en RCN.

Pero si hablamos de que la tendencia en Ecuador es otra, ¿cómo lo hará usted?

Pues me haré a un lado y me dedicaré a otras cosas. No hay nada mejor que estar tranquila y vivir con respeto y felicidad. La televisión no lo es todo, hoy puedes hacer contenido en tus propias cuentas en redes sociales. Cuento con mi marca de ropa, a la que ahora sí invertiré más tiempo y dinero, y quiero tener mi tienda física. Amén.

¿A quién admira en la televisión nacional?

A Úrsula Strenge, María Teresa Guerrero, Gaby Díaz, son mujeres que comunican. Y si hablamos de hombres, a Henry Bustamante.

La comunicadora no descarta volver a una revista de variedades, pero siempre que acepten su estilo nada polémico. Cortesía G7 Pro

¿Y el anillo ya se lo dio su novio, el técnico español de Emelec, Juan Rescalvo?

No hay anillo todavía.

¿Entonces para ir rumbo al altar todavía falta?

Si Dios quiere, sí. Con él hablamos de ciertas cosas, pero me las reservo.

¿Volará o se quedará en Ecuador?

Yo iré donde vaya el amor de mi vida.

¿Entonces su corazón está en perfectas condiciones?

Muy bien, latiendo a mil por hora. Lo amo, él es un caballero, para mí ha sido una bendición. En junio cumpliremos un año de relación. Estamos tranquilos, sin apuro de nada.

¿Se ve en Europa?

Si se da, sí, pero los planes para un técnico de fútbol se pueden dar en cualquier parte del mundo, en países como México o Brasil. Como te dije hace un momento, yo me iré donde vaya el amor.