Llevaba casi diez años como reportera de la revista matinal En contacto. Evelyn Vanessa Calderón evidenció de primera mano los cambios y mutaciones que experimentó el programa estelar de Ecuavisa. Primero con Catrina Tala, posteriormente con Andrea Rendón y finalmente con Betty Mata.

Lo que hace tiempo era un rumor, hoy ya fue confirmado por Calderón. Abandona el espacio conducido por Gaby Díaz, Virginia Limongi, José Urrutia y Henry Bustamante. "Es verdad, me voy. Como dice mi novio (Juan Rescalvo), 'ahora empiezo a disfrutar la vida'", indicó a EXPRESIONES.

La popular 'coqueta del cerro', como la conocían. se ganó al público por sus espontáneos reportajes, a los que imprimía un toque sensual y desinhibido, pero durante la pandemia, observamos que su presencia era escasa y en ocasiones ni aparecía.

Aunque no explicó las razones de su decisión, la también conductora de Entre flashes, expresó en alguna ocasión a este suplemento que no estaba dispuesta a emitir comentarios polémicos, mordaces ni maliciosos en En contacto, "no es mi estilo", enfatizó, aunque eso le acarreara problemas con la producción. ¿Será que ese fue el precio que tuvo que pagar por su libertad?. Esta historia continuará.