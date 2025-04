Eva Longoria: "Llevamos siglos sin igualdad para las mujeres"

La actriz Eva Longoria, a quien se la recuerda por la serie Mujeres desesperadas y que se vio en Ecuador, recibirá el premio Platino de Honor 2025. La ceremonia de entrega está prevista para el domingo 27 de abril en el Palacio Ifema en Madrid.

Antes la también directora y productora, nacida en Texas, se reunió con la prensa de diferentes países en el Teatro Albéniz. En este encuentro habló, a veces en español y otras en inglés, sobre temas como la representación latina en Hollywood, la evolución del papel femenino en la industria audiovisual y sus nuevos proyectos.

"Hay menos latinos en frente y detrás de la cámara que en años anteriores y también menos mujeres. No busco talento porque nuestra comunidad latina ya lo tiene, busco ponerlos en alto", expresó y mencionó que en proyectos anteriores como A dark truth, Flamin Hot y Eva Longoria: Searching for Spain, incluyó equipos de mujeres y profesionales de la nacionalidad correspondiente a la temática tratada.

El papel que le dio fama

Además dijo que su motivación para dirigir y producir era porque no quería esperar las oportunidades. "Quiero cambiar las leyes y la sociedad. No sé cómo arreglarlo, pero estamos trabajando en ello. Llevamos siglos sin igualdad para las mujeres".

Siempre quiso ser actriz. “Hace 30 años, me fui a Hollywood, pero cuando llegué allí no me daban trabajo. Era latina y no hablaba español. No podía interpretar a una gringa porque mi aspecto era de mexicana, pero tampoco me daban roles de latina porque solo hablaba inglés”.

Fue Gabrielle Solís en Mujeres desesperadas que le abrió las puertas y que le valió una nominación al Globo de Oro. Desde entonces, ha asumido roles como directora, productora y líder en la industria. Su debut como directora, con Flamin’ Hot, le otorgó el Premio Imagen 2023 al mejor director.

Comparte un hogar con su esposo, José (Pepe) Bastón, y su hijo, Santiago.

Premios Platino del Público

La infiltrada y las interpretaciones en este filme de Carolina Yuste y Luis Tosar han sido los favoritos de los Premios Platino del Público 2025, que también han distinguido a Candela Peña por El caso Asunta y al colombiano Claudio Cataño por Cien años de Soledad que ha sido elegida la mejor miniserie.

El presidente de los galardones, Enrique Cerezo y el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, participaron en la presentación del evento, organizado por Egeda en el cual estuvo Eva Longoria. Luego la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso le ofreció una recepción.

Eva con Enrique Cerezo. Cortesía

Ifema Madrid acoge la XII edición de los Premios Platino, unos galardones que reconocen y difunden el talento del cine y la televisión iberoamericanos.

Madrid es la locación perfecta

Madrid se ha consolidado en 2024 como escenario de producciones audiovisuales concentrando un total de 1.450 rodajes, un 32 por ciento más que en 2023.

La película española La infiltrada y la serie colombiana Cien años de soledad , son las favoritas con 11 y 8 nominaciones, respectivamente.

La actriz mexicana Aislinn Derbez y el español Asier Etxeandía serán los presentadores.

