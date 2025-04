Karla Sofía Gascón reaparece pero ahora para jugar fútbol en los Platino

La actriz española Karla Sofía Gascón fue una de las primeras en llegar al estadio Municipal Butarque del Club Deportivo Leganés (Madrid), donde se desarrolló el partido entre las estrellas de cine y TV y LaLiga, organizado por los premios Platino.

La protagonista de la polémica cinta Emilia Pérez apareció de manera repentina y se notó que le encanta la cámara, porque salió sola un momento a la cancha para darse su baño de popularidad. No era necesario porque por su cambio de sexo y por el revuelo que se armó con el filme que le dio una postulación a los recientes Óscar, fue una de las más populares del encuentro.

Alta y corpulenta, vistió la camiseta verde y, aunque lo intenta, su fuerte no es el fútbol. A pesar de ello recibió ovación de los presentes durante el juego con el equipo naranja. “Ya me han hecho trampa desde el principio, tengo que jugar en contra de Iker Casillas (un exarquero). No doy pie con bola, llevo sin jugar como 53 años, toda mi vida”, comentó entre risas.

“Me da vergüenza. Hace muchos años jugaba con un grupo de actores españoles. Siempre perdíamos, realmente éramos unos paquetes. Trato de que sea mi redención”, agregó. Es hincha del jugador mexicano Hugo Sánchez. “Ha sido uno de mis ídolos. Obviamente Pelé, me encantan todos, pero soy del Real Madrid y todos los jugadores del Real Madrid son mis favoritos”.

De ser casi una desconocida saltó a la fama tras protagonizar la película y atravesó unos meses llenos de altibajos tras ser nominada a mejor actriz y porque luego salieron a la luz unos mensajes en X que fueron considerados de carácter racista y xenofóbicos.

Antes Carlos Gascón

Karla inició su carrera en el mundo artístico bajo el nombre de Carlos Gascón. Sin embargo, su vida dio un giro radical en 2018, cuando a los 46 años decidió iniciar un proceso de transición de género para conseguir una nueva identidad como mujer trans. El encuentro deportivo, la alfombra roja y la ceremonia de los Platino son su reaparición. Su equipo quedó en segundo lugar. El ganador fue el negro.

Estuvieron presentes Kiko Casilla, Miguel Ángel Moyá, Mario Suárez, Juan Pablo Sorin y Aintzane Encinas, así como artistas como India Martínez, Marc Clotet, Álvaro Díaz, Amaury Nolasco, Benjamín Vicuña, Carlos Torres, Claudio Cataño, Michelle Renaud, Manolo Cardona y Pablo Cruz.

En esta edición, el objetivo solidario fue recaudar fondos para ayudar a las víctimas de la DANA, fenómeno que causó que campos de fútbol e instalaciones quedaran dañados por las inundaciones.

Cuando se le preguntó sobre sus nuevos proyectos en el cine, contestó: “Solo hemos venido a hablar de fútbol”. Orgullosa de su participación y feliz de regresar entre las estrellas, no pudo evitar hacerse un selfi en el campo de juego con Casillas.

