Estrenos musicales de la semana

Miley Cyrus presenta Used to be young

“Esta canción trata sobre honrar a quienes hemos sido, amar quienes somos y celebrar en quién nos convertiremos. Me siento orgullosa al reflexionar sobre mi pasado y optimista cuando pienso en el futuro. Estoy agradecida a mis fieles fans que hacen realidad mis sueños a diario. Estoy sinceramente agradecida por la estabilidad de su firme apoyo. Esta canción es para ustedes”. Esas fueron las palabras con la que la cantante estadounidense Miley Cyrus presentó su nuevo sencillo Used to be young. Con esta reflexión sobre su infancia como artista y la fama a pronta edad.

David Bisbal tiene roto el corazón

Tengo roto el corazón es el nombre del último adelanto del disco de David Bisbal. Este se llamará Me siento vivo y verá la luz el 29 de septiembre. La composición recoge una fusión de sonidos urbanos donde la danza y el canto se diluyen en una puesta en escena innovadora y envolvente, en la que el almeriense muestra su versatilidad. Tengo roto el corazón mantiene en todo momento un ritmo seductor y una letra dinámica, tan características en el español.

Måneskin, un dulce estreno con Honey

La banda italiana inició una nueva gira mundial por Estados Unidos, Sudámerica, Japón y parte de Europa hasta final de año. Para celebrarlo, el combo lanzó un nuevo single titulado Honey (Are U Coming?).

El grupo estará presentando la canción en vivo en los MTV VMA’s a mediados de septiembre, donde también están nominados a la categoría de “Mejor Video de Rock” por su sencillo The Loneliest.