Frente al espejo del baño mientras suena "Say it right" de Nelly Furtado, Jamie Big Sorrel Horse se ha vuelto viral en TikTok junto a un sencillo baile y lypsinc que ya ha sido replicado por miles de influencers.

Aunque la canción salió hace 16 años, el peculiar estilo de @jamie32bsh y su actitud han sido suficientes para que vuelva a sonar en todas las páginas "para ti" de TikTok nuevamente, convirtiéndolo en uno de los videos más atractivos de la plataforma.

Fue necesario solo un lavabo de baño desorganizado, su teléfono apuntando al espejo un poco sucio y un puño moviéndose al ritmo de la música de arriba a abajo.

El video ya cuenta con más de 300 millones de reproducciones, pero no es el único que se ha viralizado de esta cuenta. Le sigue uno con 55 millones de reproducciones en donde aparece él mismo bailando "motive", la canción de Ariana Grande.

El 'trend' se basa en replicar el movimiento de la cámara desde un lavabo de baño hasta que sube al espejo, empezar a bailar exactamente igual con la canción, y luego montar el video original.

Uno de los más creativos ha sido un video de una persona que se grabó haciendo el trend con un disfraz de Power Ranger rojo y usando una camiseta con el rostro del usuario original.

Otros en cambio han realizado montajes que parecen de cine, colocándose en el baño junto a Jamie como si estuviesen en el mismo lugar bailando.