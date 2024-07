Esmeraldas Libre: Un festival con saoco y crítica social

Esmeraldas tiene 176 años de provincialización, y algunas cosas no han cambiado desde entonces. En 2024, hay varias situaciones sociales que afectan a sus pobladores, principalmente la violencia, la pobreza y el racismo. Innumerables familias han sido desplazadas y hoy varios artistas de esa provincia se unen para crear espacios más seguros por medio del arte.

Reik: El trío regresa a Ecuador con un nuevo sonido Leer más

La colectiva Esmeraldas Libre presenta este 27 de julio un festival que busca recaudar fondos para la ejecución de una campaña de acciones antirracistas y antidiscriminatorias que se llevará a cabo en Quito. Es en la capital en donde han hecho su vida la mayoría de los integrantes de este grupo, que está conformado por activistas, gestores, investigadores, músicos, artistas audiovisuales, performers e influencers.

El hip hop será el lenguaje común con el que den su opinión, perspectiva y talento en el show, que tiene como sede el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura.

Waldokinc, Black Mama y Mel Mourelle son los intérpretes que subirán al escenario a las 19:30. Este concierto está cargado de consciencia.

“Somos esmeraldeños hablando por nosotros mismos”

El concierto de este fin de semana es el más importante del año para solventar las actividades de la colectiva.

El pueblo afro celebra su riqueza cultural con el festival de Cine Negro Cimarrón Leer más

Ya han realizado un carnaval esmeraldeño, un plantón y talleres de escritura online con Mónica Ojeda. Todo esto tiene con fin tomar acciones antirracistas.

Las dos artistas tienen estilos muy personales, a pesar de que están dentro del mismo género. “Aunque ambas recetas sean esmeraldeñas, cada cual tiene su saoco”, bromea Black Mama. A la vez que admite que para las dos el género urbano es su herramienta de visibilización.

“Hace un tiempo las mujeres que hacíamos hip hop no teníamos la visibilidad que tenemos ahora. Desde hace algunos años cosechamos lo que hicieron las pioneras del rap en Ecuador”, explica.

Este sábado estarán en tarima tres artistas, por lo que se le suma Waldokinc ‘El rapero de Esmeraldas’, que es uno de los artistas más conocidos de la provincia y ha hecho su carrera más apegada al mainstream dentro del género.

Cada intérprete estará en tarima unos 40 minutos, con cerca de diez canciones por presentación.

Lo que más rescatan en esta conversación es que pueden llevar su voz, contando su propia historia. “Somos esmeraldeños hablando por nosotros mismos”.

“Seguimos pidiendo visibilidad para la provincia”

Las esmeraldeñas Ana Gabriela Cano (Black Mama) y Mel Mourelle compartieron con EXPRESIONES sus opiniones sobre este proyecto que iniciaron a inicios de 2024. “Nos dimos cuenta de que muchos de nosotros habíamos salido de nuestro territorio por la violencia, la falta de oportunidades y de servicios básicos”, señala Ana Gabriela.

Ella lidera el proyecto artístico Black Mama and the Patacon Crew, además es la vocalista. “Como esmeraldeños seguimos pidiendo las mismas cosas que años atrás y estamos haciendo desde nuestra trinchera estos primeros pasos para que el resto no tenga que salir por necesidad, sino por oportunidades. Que se pueda volver a esta provincia donde se pueda vivir”, explica .

Ella es una de las artistas que cantará en el festival. También está su amiga Mel Mourelle, a quien reencontró en Quito, y a la que las une más que la tierra, el hip hop. Con más de 11 años de cercanía, ya habían trabajado en una colectiva similar en su propia ciudad. “Nos une el hip hop porque, sin pensarlo y sin programarlo, hablamos de los problemas de nuestro territorio en nuestras canciones. Pero también está la sangre, la que nos da el saoco, ese flow esmeraldeño que nadie puede negar”.

La música de ambas no ha podido despegarse de ser contestaría, y Mourelle tiene una explicación. “El arte en el país nos debe invitar al diálogo, pero es más especial para nosotros. Esmeraldas Libre es una colectiva valiente porque no todos están listos para entablar una conversación dolorosa y que importe en la resignificación de las personas”.

Black Mama agrega: “No solo somos artistas. La música nos une. Somos un montón de gente que tenemos un sueño. Queremos habitar nuestro territorio con el respeto que merecemos y que también se nos reconozca como parte de un país”.

Imperdibles

Las entradas están a la venta en la web www.buenplan.com.ec. La adhesión tiene tres niveles. General $ 10, preferencia $ 15 y Vip + Fiesta en Casa Palenque (Vicente León N5-32 y, Quito 170136) $ 25.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!