Érika Vélez y David Reinoso, la nueva dupla televisiva

Antuca me enamora no es el único proyecto tangible de TC Televisión, se viene otra comedia en camino. Como este canal, apuesta a lo seguro, sus directivos están conscientes que la comicidad es lo que realmente cautiva al televidente local, si de producción nacional se trata.

Érika Vélez, luego de 3 familias, se volcó a MasterChef, el reality del que se anuncia una segunda temporada en Teleamazonas, pero como lo suyo es la actuación, la buena noticia es que es una de las protagonistas de la nueva producción de Rompekbezas, de Catrina Tala, que será vista por la pantalla de TC.

"Creo que no será transmitida después de Antuca me enamora, iría a la par", manifiesta la artista manabita quien dice estar contenta por su personaje, pues enfatiza que es algo que nunca ha hecho en televisión y será la primera vez que el público la vea encarnando a un personaje de estilo coloquial y popular. "Me divierto muchísimo, seguimos grabando y la química con David (Reinoso) ha sido increíble, pues nunca habíamos trabajado juntos".

David continúa en campañas publicitarias y en los proyectos de Rompekbezas. EXPRESO

La mantense contó como anécdota que la primera vez que le tocó grabar una escena con él, la gente en el plató quedó en silencio, esperando ver la primera reacción de ambos. "Fue increíble, la química estuvo presente, desde el inicio y nos llevamos muy bien, es un gran compañero de trabajo. Nos matamos de la risa", sostuvo la actriz que este año celebra su vigésino aniversario en la pantalla chica, al recordarse los 20 años de Sin límites.