Destreza, trabajo duro y mucha disciplina se combinan en el día a día de Erika Mantilla (33). Ella no para. Le gusta sentirse activa. No solo para estar bien físicamente, sino porque ese ya es su estilo de vida.

Y en ese ritmo, ella va inspirando y demostrando a sus más de 17 mil seguidores de Instagram que nunca está de más tener una vida saludable y a la vez cumplir como mamá, esposa y emprendedora.

Pues sus roles no le han impedido continuar sino que la han impulsado a cumplir más objetivos. Uno de los más recientes fue el lanzamiento de su proyecto digital (www.erikambfitness.com) que lo vino desarrollando desde hace un año.

Todo se dio tras el cierre y la apertura intermitente de los gimnasios durante la pandemia, lo que hizo a Erika preguntarse cuál sería la modalidad de cara al futuro, y la virtual fue la mejor forma de ponerse en movimiento de manera efectiva y segura.

De ahí que con entrenamientos dirigidos por ella, se conecta con personas que se ejercitan desde casa no solo en Ecuador sino en diferentes partes del mundo, siendo mujeres en su mayoría.

Pasión por los deportes

Su recorrido en el mundo deportivo empezó desde la adolescencia. “Mis padres nos inculcaron los ejercicios desde temprana edad y por eso todos en mi familia practicamos deportes”, afirma.

De ahí que mientras estudiaba en el colegio empezó a mostrar sus destrezas en los equipos de volleyball, el atletismo y la natación, lo que la llevó a competir no solo a nivel local (intercolegiales) sino en otros países como Perú y Argentina.

“En la última etapa estudiantil mi meta era ganarme la antorcha deportiva, y es ahí cuando conocí el deporte tiro con arco”. Gracias a su talento logró ser federada del Ecuador, y pudo representar al país en los juegos Bolivarianos y Panamericanos. Aquel desenvolvimiento hizo que cumpla su gran objetivo de ser antorchista.

“Luego de eso mi sueño era las olimpiadas, recuerdo que tenía pegado al pie de mi cama, “rumbo a Pekín”, comenta. Sin embargo, la falta de apoyo de ese entonces a los deportistas, la hizo abandonar el interés.

Pasado el tiempo, luego de graduarse en Comunicación Corporativa, Erika formó su familia y posterior a eso se mudó a Quito. Cuando llegó a la capital los deportes volvieron a llamar su atención y desde entonces no ha parado.

“Empecé a hacer alpinismo porque me parecía espectacular subir las cumbres de montaña, creo que llegué a hacer unas veinte y entre esas, la del Cotopaxi”, precisa.

Se enamoró de ese estilo de vida y fue sumando más retos. “Junto con mi esposo hicimos el Iron Man, triatlones, competencias de bici y también de running”.

Es así como cruzó la meta y ganó medallas de primeros lugares en algunos deportes. Un ritmo que lo comenzó a compartir en sus redes sociales, hasta que la pandemia la llevó a dar un paso más.

“Aproveché ese tiempo para certificarme en todo lo que conlleva el fitness. Ahí reafirmé mis conocimientos y comencé a dar lives en mi Instagram para entrenar con más mujeres”. Lo online le ganaba partida a lo presencial, y ahí es cuando la pandemia la llevó a emprender.

Fitness digital

Como muchas madres, Erika está activa desde tempranas horas de la mañana. Y precisa que luego de asistir a su hijo de seis años, se dedica una hora a entrenar, no con el fin de lograr tallas envidiables, sino para balancear mente y cuerpo. Esa es la imagen que ha posicionado en su Instagram y con la cual ha logrado crear una comunidad de mujeres que combinan sus diferentes roles con un estilo de vida sana.

Muchas de ellas ya pasaron a su plataforma digital que la creó con ayuda de su esposo. “Él es productor así que hicimos sesiones pre-grabadas de alta calidad, donde hay desde circuitos cortos hasta challenges para hacer en casa con equipos básicos o con tu propia carga corporal”, comenta.

Sobre esa transición de lo presencial a lo online sostiene que esta última parecen haber llegado para quedarse. “No ha sido fácil, hasta ahora sigo mejorando programación. El mundo digital aunque uno no crea es una oficina, tienes que invertir en un equipo para poder hacer una plataforma como esta”.

En este emprendimiento ha tenido colaboración de más profesionales como nutricionista, psicóloga deportiva y health coach de recetas saludables. “Más allá del tema físico, es la autoeducación, que aprendan a llevar un estilo de vida sostenible. Hay fotos de un antes y después de mis alumnas, impresionante”, expresa.

Es así como quiere contagiar a más mujeres las ganas de entrenar. “Muchas cosas en la vida las aprendí con el deporte, desde niña entendí que las cosas se consiguen con sacrificios, que no hay atajos. Que a veces ganas y a veces pierdes. Y eso es algo valioso”, concluye.

Sus tips para nuevo año

No hay que satanizar los alimentos, pero en las festividades coman con moderación. Recuerden que si no entrenan y comen pésimo no pueden esperar mucho.

Aunque la mayoría de gente dice “en nuevo año nuevos objetivos”, es como decir “el lunes empiezo”, entonces el mejor momento para entrenar es ahora. Si en diciembre, por ejemplo, se ejercitan tres veces a la semana, en enero ya pueden aumentar el nivel.

En la alimentación los cambios deben ser progresivos. Sugiero ir cambiando de a poco la leche entera por la vegetal, asimismo recomiendo más los carbohidratos complejos, como también los vegetales y las frutas.

Más de ella

Guayaquileña de 33 años, y reside en Quito desde hace siete.

Se graduó en la carrera de Comunicación Corporativa y tiene una especialización en Marketing Digital.

En cuanto a fitness tiene diversas certificaciones, tales como: personal trainer, entrenamiento para mujeres, aumento de masa muscular, e instructora de alta intensidad (HIIT).