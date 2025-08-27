Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

Enrique Iglesias
Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan la llegada de su cuarto bebé, manteniendo su vida familiar en la más estricta privacidad.UNIVISION

Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan a su cuarto hijo

El cantante español y la extenista rusa amplían la familia: esperan a su cuarto hijo manteniendo perfil bajo y su privacidad.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova, una de las parejas más discretas y sólidas del mundo del espectáculo, se preparan para recibir a su cuarto hijo. La noticia fue confirmada en exclusiva por ¡HOLA!, tras captar a la extenista luciendo embarazo durante una visita escolar en Miami. La pareja, que ya es madre y padre de tres niños, continúa cultivando una vida familiar alejada de los focos.

(Te invitamos a leer: Enrique Iglesias intentó besar a Emilia Mernes y fue esquivado en pleno show)

Enrique y Anna son padres de los mellizos Nicholas y Lucy, de siete años, y de la pequeña Mary, de cinco. Fieles a su estilo, no habían hecho pública la noticia hasta ahora, manteniendo el embarazo en la intimidad. Las imágenes recientes muestran a Anna con un look deportivo y relajado, acompañando a sus hijos al colegio, donde se dejó ver con una incipiente pancita.

RELACIONADAS

Vida hogareña y prioridades

A sus 50 años, Enrique Iglesias ha declarado en varias ocasiones que disfruta de su faceta más familiar. Desde 2024, tras anunciar que dejaría de producir discos completos para centrarse en sencillos y giras puntuales, el artista ha priorizado pasar tiempo en casa, llevar a sus hijos al colegio y verlos crecer. “Cada día que pasa crecen rapidísimo y quiero disfrutarlo”, comentó en una entrevista reciente.

RELACIONADAS

Aunque la pareja nunca ha hecho un anuncio oficial, en 2023 Julio Iglesias Jr., hermano del cantante, insinuó en televisión que Enrique y Anna ya se habrían casado en una ceremonia íntima. Sin embargo, ni el cantante ni la extenista han confirmado públicamente ese detalle, manteniendo el misterio que siempre ha rodeado su relación.

@javihoyosmartinez Enrique y Anna Kournikova esperan su cuarto hijo #enriqueiglesias #annakournikova ♬ sonido original - JaviHoyos
Enrique Iglesias y Anna Kournikova comparten con el mundo las primeras fotos de sus gemelos.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova presentan a sus gemelos

Leer más

La llegada de un nuevo integrante consolida aún más la historia de amor de Enrique Iglesias y Anna Kournikova, que desde hace más de dos décadas han sabido equilibrar fama y vida privada. Entre giras, música y momentos familiares, la pareja se prepara para escribir un nuevo capítulo en su vida, siempre bajo sus propias reglas.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? SUSCRÍBETE AQUÍ.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Correísmo tendrá que decidir: o madura o muere con Maduro | Por Martín Pallares

  2. Bus cayó a barranco en Colta: siete muertos dejó el siniestro vial

  3. Ismael Rescalvo anuncia equipo titular de Barcelona SC para Copa Ecuador en Cuenca

  4. Ecuador asegura 99 megavatios de generación flotante por 90 días más: ¿Es suficiente?

  5. Liga BasquetPro: El campeón busca revalidar el título sin sorpresas

LO MÁS VISTO

  1. Segunda audiencia constitucional: Ley de Integridad Pública enfrenta 26 demandas

  2. Fausto Jarrín, de abogado de Correa a colaborador de Noboa: vistazo a su trayectoria

  3. Feria virtual en Ecuador ofrece 5.000 empleos: cómo postular sin costo

  4. Ley Integridad Pública: Unidad de materia y afectación a servidores guían audiencia

  5. Taxista fue secuestrado y asesinado en Guayaquil: lo hallaron en la Isla Trinitaria

Te recomendamos