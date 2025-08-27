Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan a su cuarto hijo

El cantante español y la extenista rusa amplían la familia: esperan a su cuarto hijo manteniendo perfil bajo y su privacidad.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan la llegada de su cuarto bebé, manteniendo su vida familiar en la más estricta privacidad.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova, una de las parejas más discretas y sólidas del mundo del espectáculo, se preparan para recibir a su cuarto hijo. La noticia fue confirmada en exclusiva por ¡HOLA!, tras captar a la extenista luciendo embarazo durante una visita escolar en Miami. La pareja, que ya es madre y padre de tres niños, continúa cultivando una vida familiar alejada de los focos.

Enrique y Anna son padres de los mellizos Nicholas y Lucy, de siete años, y de la pequeña Mary, de cinco. Fieles a su estilo, no habían hecho pública la noticia hasta ahora, manteniendo el embarazo en la intimidad. Las imágenes recientes muestran a Anna con un look deportivo y relajado, acompañando a sus hijos al colegio, donde se dejó ver con una incipiente pancita.

Vida hogareña y prioridades

A sus 50 años, Enrique Iglesias ha declarado en varias ocasiones que disfruta de su faceta más familiar. Desde 2024, tras anunciar que dejaría de producir discos completos para centrarse en sencillos y giras puntuales, el artista ha priorizado pasar tiempo en casa, llevar a sus hijos al colegio y verlos crecer. “Cada día que pasa crecen rapidísimo y quiero disfrutarlo”, comentó en una entrevista reciente.

Aunque la pareja nunca ha hecho un anuncio oficial, en 2023 Julio Iglesias Jr., hermano del cantante, insinuó en televisión que Enrique y Anna ya se habrían casado en una ceremonia íntima. Sin embargo, ni el cantante ni la extenista han confirmado públicamente ese detalle, manteniendo el misterio que siempre ha rodeado su relación.

La llegada de un nuevo integrante consolida aún más la historia de amor de Enrique Iglesias y Anna Kournikova, que desde hace más de dos décadas han sabido equilibrar fama y vida privada. Entre giras, música y momentos familiares, la pareja se prepara para escribir un nuevo capítulo en su vida, siempre bajo sus propias reglas.

