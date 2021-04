Enrique Guzmán, acusado por su nieta de haber abusado de ella

La siempre polémica Frida Sofía sigue lanzando bombas y la última la compartió con el periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante, pues ha revelado un episodio lamentable en el que la hija de Alejandra Guzmán indica que fue víctima de un abuso sexual por parte de su propio abuelo.

De acuerdo a medios como El Universal, esta fuerte declaración ocurre luego de varios meses en los que la influencer y coach de fitness se mantuvo alejada de su familia materna y a lo largo de los cuales ha dado controversiales declaraciones en contra de la intérprete de Hacer el amor con otro.

La joven aseguró al comunicador, especializado en chismes, que desde los cinco años sufrió abusos de Enrique Guzmán, quien la habría manoseado en más de una ocasión. “Siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo, me daba miedo, siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas”, confesó muy afectada.

Lo que Frida necesita es una ayuda siquiatrica y ojalá la encuentre. YO SOY UN CABALLERO — Enrique Guzmán (@enriqueguzman) April 8, 2021

Las acusaciones también se extendieron a varios exnovios de su madre, de quienes ignora sus nombres. Manifiesta que entraban a su habitación a acosarla mientras Alejandra Guzmán permanecía inconsciente en su habitación.

Por su parte, el abuelo de la artista que grabó películas en Ecuador y hasta fue propietario de un bar en Punta Carnero indicó en su cuenta de Twitter que está muy preocupado por el estado mental de su nieta y tildó de “estúpido” a Infante, pues asevera que el comunicador lo conoce muy bien y sabe que sería incapaz de cometer un acto atroz.