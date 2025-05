¿Enfrentará Diddy Combs la cadena perpetua? Inicia el juicio por trata sexual

El productor musical y rapero Sean 'Diddy' Combs enfrenta desde hoy el inicio de su juicio por trata sexual y asociación ilícita en una corte federal de Manhattan. Las declaraciones de apertura marcan el comienzo de un proceso judicial que podría redefinir su trayectoria en la industria del entretenimiento.

RELACIONADAS La madre de Selena Gomez hipotecó su casa para pagar a sus empleados

El artista de 55 años, quien se convirtió en una figura central en la cultura del hip-hop y llegó a ser considerado multimillonario, es uno de los nombres más relevantes en enfrentar cargos tras el impulso del movimiento MeToo.

Cargos por trata sexual y coerción

Combs ha sido acusado de cinco delitos graves, incluidos conspiración por crimen organizado y trata sexual. Según los fiscales, entre 2004 y 2024 habría utilizado su posición de poder para forzar a mujeres a participar en actos sexuales no consentidos y mantenerlas en silencio mediante intimidación.

“Se ha centrado exclusivamente en mantener intactos los medios de vida de todos y en mantener el crecimiento de la empresa”, afirmó su defensa previamente sobre su conducta empresarial, aunque no han emitido comentarios ante esta nueva etapa judicial.

Los fiscales también indican que Combs organizaba encuentros sexuales conocidos como “Freak Offs”, en los que las mujeres recibían drogas como ketamina y éxtasis. Además, aseguran que las grabaciones de estos actos eran utilizadas como “colateral” para evitar denuncias.

'Diddy' demanda a NBC por difamación Leer más

Testigos clave y antecedentes judiciales

Casandra Ventura, conocida artísticamente como Cassie y expareja de Combs, es una de las principales testigos del caso. En noviembre de 2023 presentó una demanda en la que lo acusó de violación y abuso físico, la cual fue resuelta mediante un acuerdo confidencial al día siguiente. Posteriormente, CNN difundió un video en el que se observa a Combs agrediéndola en un hotel. Luego de su difusión, el artista ofreció disculpas públicas.

Más de una docena de personas han presentado demandas civiles con acusaciones similares. Combs ha negado todas las acusaciones.

De ícono del hip-hop a acusado ante la justicia

Combs nació en Harlem, Nueva York. Fue criado por su madre tras la muerte de su padre. Estudió en la Universidad de Howard, aunque abandonó sus estudios para iniciar su carrera en la música.

En 1993 fundó Bad Boy Records y trabajó con artistas como Mary J. Blige, Faith Evans, The Notorious B.I.G. y Usher. Ganó tres premios Grammy, incluido uno por I’ll Be Missing You, un homenaje a Biggie Smalls.

Además de su carrera musical, lanzó la marca de ropa Sean John y el canal Revolt TV. Participó en producciones de Broadway y fue una figura destacada en la industria del entretenimiento.

En 2022, Forbes estimó su fortuna en más de mil millones de dólares. Para 2024, Fortune la situó en aproximadamente 400 millones.

Sean Diddy Combs: conozca los documentales que revelan la otra moneda de la fama Leer más

El juicio y su posible impacto

El proceso judicial podría extenderse durante dos meses. Combs permanece detenido en Brooklyn desde su arresto en septiembre de 2024. En caso de ser declarado culpable, enfrentaría una condena de cadena perpetua.

Su equipo legal sostiene que los actos sexuales fueron consensuados. Hasta el momento, ni los representantes legales ni los portavoces del artista han dado declaraciones públicas adicionales.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!