Emmy 2024: Fechas, nominados y cómo ver la ceremonia en vivo

Con el poco tiempo restante para familiarizarse con lo mejor que ofrece la televisión en cuanto a series, películas y actores destacados, es importante conocer las cinco claves de lo que será la edición 79 de los premios Emmy, que llega solo seis meses después de la ceremonia de 2023, pues debió retrasarse por la huelga de guionistas y actores de Hollywood.

Premios Emmy: Lo que tiene que saber para verlos

Cuándo y dónde se desarrollan: La ceremonia se llevará a cabo el 15 de septiembre en el Teatro Peacock, en Los Ángeles. Está programada para las 20:00 (hora de Nueva York), coincidiendo con el mismo horario en Perú, Venezuela, Colombia y Ecuador.

Dónde verlos: La gala será transmitida en vivo desde Estados Unidos por ABC, y estará disponible en sus plataformas Hulu+ Live TV, YouTube TV y FuboTV. En Latinoamérica, se podrá ver por la señal de TNT y a través de la plataforma de streaming Max.

Premios Emmy, series, comedias y actrices

Serie dramática: ¿cuál será la ganadora? Los pronosticadores de la industria aseguran que la serie de FX Shogun no tiene competencia y podría llevarse seis premios Emmy. El fin de semana pasado, arrasó con 14 victorias en los Emmy de las Artes Creativas. La producción aborda la politiquería señorial en el Japón feudal. Su mayor competidora podría ser la sexta y última temporada de The Crown.

En cuanto a comedias: Si las predicciones se cumplen y el 2024 es el año de FX, The Bear, en su segunda temporada, podría ser la gran triunfadora en la categoría de comedias. Su protagonista, Jeremy Allen White, y Ebon Moss-Bachrach están nominados a mejor actor principal y mejor actor de reparto, respectivamente.

El Óscar, ¿influye? La multiganadora del Óscar, Meryl Streep, está nominada como mejor actriz de reparto por Only murders in the building. Jodie Foster, quien ha ganado dos premios de la Academia como mejor actriz (1989 y 1992), compite por su primer Emmy por esa misma categoría en una serie limitada por su participación en True detective: night country.

