Emma Guerrero: iniciará una campaña contra la violación a la vida íntima

Tras el escándalo que provocó el video íntimo de Emma Guerrero y el actor José Ramón Barreto (de la serie ‘Simón Bolívar, un lucha admirable’) que se filtró y que circuló por las redes sociales, la exchica reality y actriz reveló que con su mánager, Ángela Arcilla, iniciarán una campaña contra la violación a la vida íntima. Tratará de sacarle el lado positivo a una situación lamentable.

“Es una chica muy valiente, pero a nadie le gustaría que amigos, clientes y familiares lo vean manteniendo relaciones. Emma prefiere enfocarse en sus ensayos de la obra de teatro. Su equipo de trabajo y la gente que la queremos estamos acompañándola y la vamos a apoyar. Es un mal momento para ella y sus seres queridos”, expresó la representante.

La gente de la farándula local como los presentadores Marián Sabaté, Jorge Heredia, entre otros, postearon el mensaje: “Si te llega un video que expone la intimidad de las personas, las humilla o las vulnera, no lo compartas. Corta la cadena”.

Mientras que la actriz Érika Vélez manifestó en Twitter: “No sean tan cretinos y dejen de andar divulgando videos que no les pertenecen, la intimidad de alguien no tiene que ser de dominio público y no empiecen con '¿pero para qué se graba?'. Lo que cada uno haga en cuatro paredes no tiene que ser de interés de nadie”.

Hasta el momento no se sabe quién fue la mano negra que filtró este material que se convirtió en viral en cuestión de segundos el martes 14 de julio y que continúa dando de qué hablar.