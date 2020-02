Emily Lima: "En el amor no soy dura, todo lo contrario"

En esta nueva edición de Tengo que decirlo, la deportista brasileña Emily Lima, comparte por primera vez su manifiesto con EXPRESIONES

1 “Desde pequeña fui la líder de la familia, pero se me cargaban a mí, porque era la que debía responder por todo y por todos”.

2 “Salí de mi casa a los 13 años porque supe que lo mío era el fútbol. Mis padres siempre me apoyaron y decían que si quería algo, debía ir hasta el final”.

3 “Perseguí mi sueño sin preocuparme con lo que me encontraría en el camino. Imagínate, en otra época, el fútbol de mujeres no existía. Ahora contamos con más apoyo y espacio y algo de respeto que, para mí, es lo más importante”.

4 “Desde adolescente no he parado. Estuve en varios países del mundo, primero como jugadora, por 14 años, y ahora como entrenadora. No sé lo que es detenerse”.

5 “Cuando me llamaron para estar a cargo de la selección femenina de Ecuador, quise saber qué buscaban para contratar a alguien de afuera. El proyecto me interesó y aquí estoy”.

6 “El gol de mi vida ha sido Ecuador, nunca imaginé que estaría en este país. Viví en Europa y jamás pensé en esta parte del mundo. Pero la vida me trajo acá y estoy sorprendida con la calidad de las jugadoras”.

7 “Mi arma para defenderme en la vida siempre fue el trabajo y me ha dado resultado. Es la única manera de llegar a un objetivo”.

8 “Si hablamos de sabores de Ecuador, me quedo con el pescado. En Brasil se come mucho arroz, fréjol y carne. A mí me encanta el cebiche. Lo único que está pendiente es el cuy, tengo que irme a Cuenca para comerlo y será un reto porque en apariencia no me gusta, pero yo como de todo”.

9 “Fui poco de novelas y de música. Me encantan Caetano Veloso y Gal Costa. Lo que me llenó siempre fue el deporte”.

10 “Si tuviera la oportunidad de ver a Pelé ahora que está deprimido y no sale de su casa, le diría personalmente que él ha cambiado la vida de mucha gente y que si él está triste, los brasileños también lo están. Él siempre será el rey”.

Emily, dejó su casa a los 13 años para seguir su sueño de ser futbolista. Juan Faustos

11 “Puede que me vean como una mala en la cancha. La verdad es que soy muy exigente con las chicas. A mí no me tienen que rendir al 80 %, sino al 100 % y más. Así soy en todos los ámbitos de mi vida”.

12 “Cuando hay alguien que te saca de la zona de confort, puede incomodarte un poco, pero al final verás el resultado si decides ser el mejor”.

13 “Mi habilidad no está en la cocina. No lo hago tan bien, a diferencia de la gente ecuatoriana. Acá tienen buena mano y se come muy bien”.

14 “Es difícil desconectarse del fútbol pero, cuando ocurre, estar con mi familia es la prioridad porque estoy lejos de ella. Amo a mis padres y a mi hermano, que es periodista deportivo. Ellos siempre estuvieron conmigo”.

15 “No soy de salir, ir a discotecas o a bares. Llevo una vida sana y soy feliz sin salir de casa”.

16 “El espejo me dice que soy una mujer que ha llegado a un lugar gracias al fútbol, pero todavía tiene mucho que aprender”.

17 “Si tengo que destacar una cualidad mía, sería la honestidad”.

La brasileña, de 39 años, disfruta su tiempo libre compartiéndolo en familia. No le gustan las farras ni la vida bohemia. Juan Faustos

18 “Confieso que soy una mujer de extremos, es blanco o negro. Y uno puede dar más de lo que se exige. No hay límites”.

19 “Soy de pocos amigos por mi carácter rígido. Es algo que me enseñó mi padre que es portugués. Mi educación fue muy dura. Me enseñaron disciplina, a apreciar lo que tengo y a comer de todo. Lo que tienes hoy, lo puedes perder mañana”.

20 “Tengo valores y los conservo. Aunque vemos un mundo que lo ha perdido en su mayoría, yo los mantengo”.

21 “No me tomaría una caipiriña ni con Lula ni Bolsonaro. Me desagrada la política, prefiero compartir una buena bebida con mi familia”.

22 “En el amor no soy dura, todo lo contrario (risas). Siempre hay tiempo para enamorarse y, de hecho, mantengo una relación (sonríe)”.

23 “Tengo 39 años y puedo decir que vivo el mejor momento de mi vida. Estoy contenta por todo lo que pasa a mi alrededor y el respeto a mi trabajo”.

24 “No sé lo que es la palabra miedo, pero de pronto enfrentarme a la inseguridad no me agradaría. Uno trabaja y adquiere cosas, no es justo perderlas”.

25 “No sé si fue una locura, pero salir de casa tan joven podría llamarse así. En todo caso, fue lo mejor que me pasó y no me arrepiento”.

26 “Trato de no pecar, siempre quiero hacer el bien a mi entorno”.

27 “Si una niña o adolescente lee esto y quiere jugar fútbol, le digo que nada detenga su sueño. Que vaya hasta el final, podrá encontrar obstáculos en el camino, pero el final será el mejor”.

28 “Un biopic mío llevaría por título El balón es el amor de mi vida".

CONÓCELA

*Nació en Sao Paulo, hace 39 años.

*Fue la primera mujer en entrenar a la selección femenina de Brasil. En los inicios de su carrera como futbolista jugó en clubes de su país, Italia y España.

*Posteriormente dirigió a las selecciones sub 15 y sub 17 y a los equipos brasileños Juventus y Sao Paulo (hincha de este último).

*Desde diciembre pasado es la entrenadora de la selección femenina de fútbol en Ecuador.