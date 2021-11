En el camino del arte, reinventarse es un requerimiento que hay que cumplir tarde o temprano. Y más si lo que se quiere es empezar lejos de un pasado televisivo que, aunque satisfactorio, ya no nos representa como persona.

Esto es lo que le sucedió a René Emilio Jaime Guevara, limeño de 23 años que, luego de conseguir la fama en su país gracias a su participación en los reality shows Combate y Esto es guerra, ahora acortó su nombre, y desde 2020 es solo Emil La Causa.

El confinamiento, las ganas de seguir creciendo y el destino lo llevaron a tomar un avión en el año del coronavirus y mudarse desde la capital peruana a la capital del reguetón actual, Medellín, en Colombia. Todo ocurrió apenas abrieron las fronteras internacionales.

Y aunque para algunas personas parecía que escapaba de su realidad, lo que en realidad ocurrió es que iba en busca de consolidar su proyecto musical. “Es mi renacer”, dice el artista en esta entrevista con EXPRESIONES. Y recalca que venir a Ecuador es uno de sus planes próximos, ya que la zona andina es lo primero que quiere conquistar. Ahora promociona Cócteles, una canción para enamorar en las fiestas.

Emil, la causa

Emil, La Causa es su nombre artístico completo, uno que lleva algo muy peruano. ¿Cuál fue la causa para iniciar desde Medellín?

Considero que esto es una locura. Empezó en abril. El encierro me comenzó a incomodar y sentía que en Perú ya había cumplido mi ciclo. Uno como artista busca crecer y yo soy muy inquieto. A mi actual mánager, Juan Pablo Piedrahíta, lo había conocido en un campamento de composición. Y cuando me entró este bichito, fue a la primera persona a la que le escribí para proyectarme. Yo quería dejar mi nombre atrás y empezar como una nueva marca, con nueva música e imagen. La plataforma de la televisión me sirvió mucho, me hice conocido, pero era algo que ya no iba conmigo. Llegó un punto en el que ya no me preguntaban por mi música, sino solo por el programa, entonces decidí dejar atrás a Emilio Jaime. Ya tengo un año acá.

Hacerlo en pandemia, ¿no fue contraproducente?

De hecho, yo estaba tratando de viajar mucho antes, pero Perú fue uno de los peores países en manejar la pandemia. No fue hasta octubre del año pasado cuando pude mudarme. Ya venía hablando con mi mánager desde abril.

¿Cómo fue la experiencia de la mudanza esos primeros meses?

Bueno, en realidad lo primero que hicimos fue un estudio de marca. Igual todo fue nuevo. Recuerdo que salí de mi casa llorando como un niño, porque esta es la primera vez que vivo fuera de mi país y de mi confort. Ahora estoy en un departamento que mi equipo de trabajo me ayudó a encontrar. Lo más difícil ha sido conseguir amigos. Recién en febrero de este año puede comenzar a tener más roce social. Ahora mi hermana también vive conmigo acá en Medellín y ella conoció nueva gente antes que yo. Al inicio solo estaba enfocado en el estudio y, ya avanzado el EP, pude relajarme y salir.

¿René Emilio Jaime no es un nombre para vender?

(Risas) Tú lo has dicho. La gente no sabía ni cómo llamarme, porque hasta mi apellido parece un nombre. Era muy largo y Emil es más corto y fácil de aprender. “Hey, vamos al concierto de Emil” suena bien.

¿Es un apodo familiar?

Me llamaban así. Esto salió en una reunión antes de venirme a Colombia. Yo les conté que mi mamá cuando me buscaba, incluso cuando me castigaba, me decía así y era un nombre como muy familiar. Ahora ella vive en Estados Unidos y es también una forma de llevarla conmigo.

“Perú se va a hacer respetar”

Su primer EP homónimo se publica en junio. ¿Todas las canciones surgen en Colombia?

Todo se comenzó a trabajar desde Medellín. Fue un proceso de seis meses, en el que salieron 30 canciones y preseleccionamos 18. Luego se las enviamos a amigos cercanos para que escojan y así quedaron las 7 que lo conforman. Ya tenemos más de 15 millones de visualizaciones de todas las canciones en YouTube. Estoy muy contento.

Cócteles no forma parte de este lanzamiento. ¿Ya está preparando uno nuevo?

Esta canción es otra historia, un sencillo digital para mantenernos vigentes. Lo que sí te puedo adelantar es que en el 2022 sacaremos un álbum completo, con canciones nuevas. Y ahora en diciembre sacaremos un mixtape de cuatro temas, el focustrack se va a llamar Vasos rotos.

Ahora vive en la capital del reguetón. ¿Considera que Lima no es la ciudad propicia para impulsar su carrera?

En mi país hay mucho talento y, en algún momento, me encantaría poder aportar para que el arte se lo tome un poco más en serio. No es que no haya herramientas para salir adelante, pero a esta industria no se la ve como algo tan importante. Acá en Colombia están más avanzados. Perú se va a hacer respetar tarde o temprano. Es un gran sueño.