Parece que el amor por fin está dando verdaderos frutos en el reality que transmite Ecuavisa. La tarde del 23 de noviembre los televidentes pudieron ser testigos de un momento muy íntimo entre la ecuatoriana Andreína Bravo y Miguel Melfi.

En la típica reunión de todos los participantes con la presentadora Vanessa Claudio pasó de todo. Mientras que Mare Cevallos y Andrés Salvatierra discutían, también dieron a entender que su relación no va para más, con estas palabras: “Si ella ya cerró la puerta, con mi sentimiento intacto, si eso no le bastó, con el dolor de mi alma, cierro la puerta y me retiro”, dijo el boliviano.

Pasado esto llegó algo más feliz. Andreína explicó que habían tenido unos pequeños roces por los celos que Miguel siente por el peruano Austin. Aclarada esta situació, pidió leer una carta.

"Me enseñaste que algunas personas te pueden hacer sentir cosas lindas en meses mientras que otras personas no pueden hacerlo en años. No sabía que tenía que darle la vuelta al mundo para sentirme completa", dice al inicio de la misiva.

También deja ver algunas cosas que no le gustan, como que la saca de quicio o que a veces no lo quiere ver pero el amor siempre va por delante. "Sin embargo no sabría qué hacer si no estás a mi lado". "Podemos ser amigos, cómplices, compinches y ser yo misma", resaltó la guayaquileña antes de lanzar su puntita para que se le ponga título a su noviazgo. "Si no me he atrevido a decir que somos pareja puede ser porque no lo hemos tenido ese momento formal o especial. No tenemos un título. Pero no es una indirecta", dijo entre risas. "Hoy somos dos personas que se quieren mucho y que están dispuestos a disfrutarse", concluyó.

El rubio se puso de pie y con un apasionado beso le agradeció por sus palabras. Ahora falta esperar que sucederá en los próximos capítulos y saber si finalmente le ponen la etiqueta a su relación.