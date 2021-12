Emelec Vs. Independiente del Valle: las redes sociales se alborotaron

El partido no era Ecuador frente a Argentina, sin embargo en la cancha había un significativo número de nacidos en la tierra de Gardel con camiseta rosada disputando el balón. Se trata de la final de ida del torneo LigaPro Serie A 2021, que jugaron Independiente del Valle y Emelec el pasado domingo, en Sangolquí.

Carabajal, Schunke, Faravelli, Pellerano, Previtali y Bauman son los seis argentinos que defendieron el equipo dirigido por Renato Paiva. Pero, gracias a sus golazos, la verdadera estrella fue el ecuatoriano Junior Sornoza.

Es cierto: se extraña ver más potencial ecuatoriano dentro de las canchas, sobre todo en las finales, pero eso no roba la emoción. Hacemos un repaso de los momentos que se vivieron esa noche, en la que los memes no podían faltar. Es que al público no se le escapa nada... y a los jugadores tampoco. GMR

A FALTA DE SPIDER-MAN

Muchos de los que se quedaron sin conseguir una entrada para la nueva película Spider-Man: sin camino a casa, se conforman con ver la final de la Liga Pro. Y eso, sin duda, tiene su lado bueno: no hay que hacer fila para el cine, pero sí para ver un tremendo duelo ¡y en vivo!

JOAO ROJAS, EL LEÓN

“Un león herido, mas no muerto, Vamos Emelec. LCTM” fue el mensaje de Joao Rojas en su post de Instagram. Para mala suerte del equipo eléctrico, el futbolista tuvo que abandonar el partido tras lesionarse mientras disputaba el balón con el argentino Mateo Carabajal. Es así que el futbolista acompañó su frase con la foto de un león en la selva… Ya veremos si ruge el domingo 12 de diciembre.

Luego del encuentro, las redes sociales explotaron con memes. A los aficionados no se les escapó poner atención a los gestos de Rojas conteniendo las lágrimas. “Yo cada vez que veo a mi crush”, decía uno de tantos.

LOS SALUDOS DE LA TRI

Antes del partido, no faltaron los ánimos de algunos de los jugadores de la Tri. Los futbolistas Jhegson Méndez y Gonzalo Plata decidieron dar el saludo de la suerte a Independiente del Valle a través de las historias de sus cuentas de Instagram.

PEDRO ORTIZ, ¿SALAZÓN O VICTORIA?

El portero de Emelec lo hizo otra vez: tocó la copa y algunos se preguntaron si se repetiría lo que pasó en 2019. Recordemos que ese año hizo el mismo gesto con el trofeo antes del partido y se consagró campeón junto a Delfín.

Pero esta vez le salió en contra, ya que los azules perdieron 3-1. Y en Twitter no dejaron de reaccionar con los memes. Para la próxima, Pedrito, se ve y no se toca.