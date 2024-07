Ellen DeGeneres: Luego de su especial de Netflix se retira

Ellen DeGeneres está decidida sobre su retiro. La semana pasada, la comediante de 66 años regresó al escenario para un espectáculo de stand-up de tres noches en Santa Rosa, California, en el Centro para las Artes Luther Burbank, como parte de su gira Ellen’s Last Stand...Up.

Durante su presentación a principios de julio, Ellen habló sobre la cancelación de su programa de entrevistas, sus dos años alejada del centro de atención y bromeó sobre su próximo retiro.

Kiruba se reencuentra: El quinteto ensaya para sus dos conciertos Leer más

“Permítanme ponerlos al día sobre lo que ha estado sucediendo desde la última vez que me vieron. Ahora tengo gallinas. Ah, sí, y me echaron del mundo del espectáculo por ser mala”, dijo Ellen.

Continuó compartiendo cómo le afectó el drástico cambio después de estar al aire durante 19 años, y señaló que ahora reconoce su sensibilidad.

“Solía decir: ‘No me importa lo que la gente diga de mí’”, admitió Ellen. “Ahora me doy cuenta de que dije eso durante el apogeo de mi popularidad”. Luego bromeó: “Finalmente me echaron por ser vieja. Vieja, gay y mala, la triple corona”.

En esta presentación, Ellen abordó de dónde podrían haber surgido las acusaciones de toxicidad en el lugar de trabajo. “Puedo ser exigente, impaciente y dura”, explicó Ellen. “Soy una mujer fuerte. Soy muchas cosas, pero no soy mala”.

O3G: “Las mujeres no solo tenemos un sueño” Leer más

Continuó diciendo que su intención nunca fue serlo, aunque a veces pudiera parecerlo. Ellen DeGeneres, quien tuvo el programa de entrevistas más visto de Estados Unidos durante casi 20 años, habló sobre su futuro. Expresó que ha reflexionado sobre sus errores y está lista para “retirarse” del mundo del espectáculo. “Esta será la última vez que me vean. Después de mi especial en Netflix, habré terminado”, dijo Ellen.

La gira Last Stand...Up comenzó en junio y está programada para continuar hasta mediados de agosto. A finales de año, Netflix llevará este espectáculo a su plataforma, aunque recientemente canceló varios programas sin dar explicaciones.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!