El padre de Meghan Markle quiere ver a su hija antes de morir

Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex, Meghan Markle con quien mantiene una mala relación desde poco antes de su boda con el príncipe Harry en 2018, fue sometido recientemente a una operación de urgencia en Filipinas. El procedimiento médico fue extremo: los doctores tuvieron que amputarle el pie izquierdo y parte de la pierna tras sufrir un coágulo de sangre que le cortó la circulación y derivó en una necrosis severa.

Una semana después de la intervención, ella logró comunicarse con su progenitor, luego de un intento fallido de enviarle un correo electrónico a una dirección que él ya no utiliza.

El gesto llegó tras las declaraciones de Thomas Markle, quien había suplicado públicamente poder ver a su hija “una vez más antes de morir” y aseguró que ella no se había puesto en contacto con él tras la operación. Así lo relató el Daily Mail, medio que incluso difundió un vídeo del hombre desde la cama del hospital.

En esas declaraciones, Thomas confesó que también sueña con reencontrarse con su yerno y con conocer a sus nietos, Archie, de seis años, y Lilibet, de cuatro, “antes de que sea demasiado tarde”.

El equipo de Meghan confirmó que su padre, actualmente hospitalizado en la isla filipina de Cebú, ya recibió la carta enviada desde California, donde la duquesa y el príncipe se establecieron en 2020 tras abandonar sus funciones oficiales dentro de la familia real británica.

Ha sido complicado comunicarse

Sin embargo, Meghan habría evitado una conversación telefónica directa por temor a que esta fuera interceptada por los medios. La preocupación no sería infundada: la semana pasada, Thomas Markle concedió una entrevista desde el hospital, y no es la primera vez que protagoniza controversias mediáticas, pues antes de la boda real intentó vender fotografías a los paparazis.

“Dado que un reportero del Daily Mail ha permanecido junto a la cama de su padre durante todo este tiempo, retransmitiendo cada interacción y vulnerando claros límites éticos, ha sido extremadamente difícil para la duquesa ponerse en contacto de forma privada con su padre, a pesar de sus esfuerzos en los últimos días”, aseguró un portavoz de Meghan.

“Con el apoyo de contactos fiables y de confianza, su correspondencia está ahora de forma segura en sus manos”, añadió.

El portavoz confirmó el envío de la carta, aunque por ahora se desconoce su contenido. Por su parte, el Daily Mail Group negó estas acusaciones.

Un nuevo capítulo cargado de tensión, silencios y reproches que vuelve a poner bajo los focos la compleja relación entre Meghan Markle y su padre

Ella y Harry, productores

El príncipe Harry y Meghan Markle dan un nuevo paso en su faceta creativa y debutan como productores ejecutivos de Cookie Queens, un documental que pone el foco en las emblemáticas ventas de galletas de las Girl Scouts y que tendrá su estreno mundial en el Festival de Cine de Sundance 2026.

Dirigido por la cineasta Alysa Nahmias sigue la historia de cuatro chicas decididas que aspiran a convertirse en auténticos iconos de las llamadas “Reinas de las Galletas”. A lo largo del filme las jóvenes se abren camino en un negocio que mueve alrededor de 800 millones de dólares, donde la inocencia de la infancia se cruza con la ambición y la competencia, tal y como recoge la descripción oficial del festival.

La producción está a cargo de Archewell Productions, la compañía de los duques de Sussex, en colaboración con Beautiful Stories y AJNA Films. Cookie Queens formará parte de la sección Family Matinee, dedicada a propuestas con enfoque familiar y social.

Aunque la fecha exacta del estreno aún no ha sido concretada, está previsto que la película se proyecte en Sundance entre enero y febrero de 2026. Por ahora, tampoco se ha confirmado si Harry y Meghan asistirán personalmente a la presentación, lo que añade un punto de expectación a uno de los títulos más comentados del próximo certamen.

