El exmarido de Sia pide una pensión de $250,000 mensuales para mantenerse

El divorcio de Sia se complica. Su exmarido, desempleado, pide +$250k mensuales y que ella pague $500k en abogados

El divorcio entre la célebre cantante Sia y Dan Bernard toma un rumbo contencioso. Documentos judiciales recientes han revelado que Bernard está solicitando a la artista una sustancial pensión alimenticia temporal que supera los 250,000 dólares mensuales, argumentando que necesita mantener el elevado nivel de vida al que estaban acostumbrados durante su matrimonio.

La demanda de pensión: Una cifra millonaria mensual

De acuerdo con los documentos a los que tuvo acceso E! News, Dan Bernard, de 47 años, ha pedido formalmente a la corte que ordene a Sia el pago de $250,856 dólares cada mes. Esta solicitud se enmarca dentro del proceso de divorcio que la cantante inició en marzo bajo la causal de "diferencias irreconciliables".

¿Por qué pide tanto dinero? El "estilo de vida de clase alta"

Bernard, quien es médico oncólogo, fundamenta esta elevada suma en el estilo de vida "lujoso y de clase alta" que compartían como pareja. En su declaración, detalló que este modo de vida incluía:

Cenas frecuentes en restaurantes de alta gama.

Vacaciones extravagantes utilizando jets privados.

Regalos costosos, como un Porsche 911 Targa 4 que Sia le obsequió por ser un sueño que él siempre quiso cumplir.

La situación laboral de Dan Bernard: Sin trabajo y sin ingresos

Una parte crucial de su argumentación es su situación económica actual. Bernard declaró que en estos momentos se encuentra desempleado y sin fuentes de ingreso. Afirmó que Sia cortó toda la financiación para su clínica, Modern Medicine, el pasado 1 de abril. Además, reveló que su certificación profesional como oncólogo está "inactiva" y que reactivarla le demandaría "varios años de formación".

Sia es "el sostén de la familia", alega su exmarido

"Estas órdenes son necesarias porque dependo económicamente de Sia", declaró Bernard ante la corte. Él la considera "el sostén de la familia" y expresa su convicción de que la artista "tiene la capacidad de pagarme la pensión" para que pueda mantener el nivel de vida que llevaban.

Gastos legales: Pide que Sia pague medio millón en abogados y contador

La pensión mensual no es el único gasto que Bernard espera que cubra la cantante. En su petición, también solicitó que Sia sea obligada a pagar:

$300,000 dólares para cubrir sus honorarios de abogados.

$200,000 dólares adicionales para costear un contador forense.

El inicio del divorcio y la custodia de su hijo

Sia presentó la petición de divorcio en marzo de 2024. En dichos documentos iniciales, la autora de "Chandelier" solicitó la custodia legal y física de su hijo en común, Somersault Wonder, de 18 meses de edad, aunque se mostró abierta a conceder visitas a Dan Bernard. La cantante también es madre adoptiva de dos adolescentes desde 2019. Representantes de ambas partes se han negado a hacer declaraciones, indicando que esta batalla legal acaba de comenzar.

