Para el presentador Eduardo Andrade, el año que está a punto de terminar ha sido positivo. Sus actividades como influencer e imagen de marcas en redes sociales lo mantienen vigente y le generan ingresos. Tiene ganas de ser padre y si no lo es por la forma convencional, quisiera hacerlo por los métodos médicos modernos con la ayuda de su amiga Michela Pincay, con quien se conoce desde hace 12 años. Está a punto de emprender un nuevo viaje a España y al continente asiático, donde permanecerá hasta enero de 2023.

Un balance del 2022...

Ha sido excelente. Aunque no estoy en TV, he trabajado como nunca porque me he abierto a marcas internacionales. Y es algo que buscaba desde hace rato, he identificado lo que quiero comunicar en mis redes sociales. Ha funcionado un montón manejarlas con un enfoque diferente.

El nuevo contenido me ha permitido trabajar con agencias, marcas y cadenas de hoteles extranjeros. Viajé a Colombia, Panamá, Curazao, Uruguay, Argentina, Estados Unidos y ahora iré el 23 de este mes a España, luego estaré en Tailandia, Singapur, Malasia... Allá generaré contenido. Fui embajador de la Copa del Mundo de Fútbol con una marca de bebidas, me renovaron el contrato, pero no es la nacional, sino la internacional. Es mucho mejor. Tengo previsto volver el 15 de enero.

Usted nunca se está quieto, es un alma libre.

(Risas) Es parte de mi personalidad, siempre lo he sido. Cuando dejé la TV, preguntaba qué pasará. Sin embargo, las marcas valoran mi trabajo y me reconocen, me han dado solidez laboral. No estar en un canal me ha dado libertad también. Agradezco que no he parado.

Quiso incursionar en la política, pero usted luego se botó. ¿Se dio cuenta que no era lo suyo?

Siempre me ha gustado servir, no es algo nuevo. Tenía muchas complicaciones contractuales que me impedían ejercerla. Soy un activista social, pero la política es el medio para seguir siéndolo. Si busqué por tanto tiempo impulsar mi carrera con marcas, no podía dejarla.

Nunca faltan las críticas...

Muchos escribían en las redes, frases como estas: ‘Por lo menos es inteligente y preparado. Tal vez no es político, pero lo he visto en proyectos sociales’. No todos somos iguales, no estamos todos en el mismo saco a pesar de dedicarnos al mismo oficio.

La gente cree que si una persona de TV no aparece en ese medio no está trabajando.

Es gracioso, mucha gente pregunta a qué me dedico ahora. Les respondo que a lo mismo que antes. Nunca he vivido de la televisión, he vivido de las marcas y los eventos. Creen que si no estoy en TV me estoy muriendo de hambre, no es así.

¿Se arrepiente de no haber seguido en la política?

Para nada y no me arrepiento de haberle dicho no a la televisión, porque he tenido otras prioridades. Me invitan más de lo que voy, porque a veces no puedo. En julio del año pasado se terminó mi contrato en 'Combate Guatemala'. Y de la televisión ecuatoriana estoy alejado hace dos años.

¿Volverá a intentar ejercer un cargo público?

Quién sabe. Me apasiona el activismo social, eso me mueve. He trabajado con personas privadas de libertad, no es algo ajeno a mi realidad. Estudié liderazgo en Estados Unidos y tengo otras maestrías. Queremos servir, no servirnos (risas). Hay gente que lo hace por necesidad, yo no la tengo, incluso tengo más que perder con la política. No es lo que me convenía ahora.

Un año impar está por llegar

Me produce ansiedad el 2023. Son años raros los impares. En 2013 perdí a mi padre (Antonio); el 2015 fue un año de cambios, dejé 'BLN'; el 2019 (estuve) sin trabajo. La vida me enseña y me hace crecer. Hay dos formas de verla, con amargura o reflexión. Prefiero reflexionar, sacar lo positivo de lo negativo. Opto por ver el vaso medio lleno y no verlo medio vacío. Tal vez demasiado positivo soy, así dice mi mamá.

Considera que 2023 es un año crucial para la TV. Cortesía

¿Para dónde va la TV en 2023?

Es un año crucial para la TV, creo que si los canales no invierten y siguen cerrando programas, entonces para qué hacer televisión. Ahora es cuando se debe ser más competitivo y enganchar un mercado.

Es soltero, económicamente no tiene problemas, está saludable, podría ser padre de la manera convencional. Sin embargo, ha dicho que tendría un hijo con Michela Pincay a través de métodos médicos modernos.

Con Michela tenemos una gran amistad. Nos conocimos en 'Combate'. Ahora que estuvimos en Miami, hablamos de muchos temas, entre ellos que no hemos tenido suerte en el amor. Por estas razones, muchas personas no pueden ser padres, nosotros queremos serlo. Si no se da de la manera tradicional, con una respectiva pareja, podríamos recurrir a la medicina moderna, así como los famosos lo hacen en el extranjero. Somos trabajadores, estamos saludables, nuestra amistad es sólida y linda.

Creo que también es importante abrir la mente de los ecuatorianos. Muchos piensan que si se tiene hijos así es porque eres homosexual. Conozco gente que tiene hijos con sus amigos de esta manera. No se niegan a la posibilidad de ser padres.

Por lo que dice, parece que es uno de sus sueños...

Siempre he soñado con ser papá, no he tenido hijos por falta de tiempo, porque han sido otras mis prioridades. Qué mejor con alguien que conozco, respeto y admiro. Ya es un asunto nuestro. La gente siempre habla y esta vez no será la excepción. No podemos detener nuestras vidas por ellos. Es nuestro problema, no el de nadie. Si no somos padres, también opinan.

¿Qué opinan sus familiares, sobre todo su mamá?

Mi familia respeta, no se hace problema. Incluso le he dicho a mi mamá, María José, que quiero ser padre para que ella me ayude a cuidarlo (risas). Además, deseo que mi hijo sea como nosotros, con virtudes y valores, con entrega. Eso habla de cómo me criaron, aprender a ser bueno cuando nos miran y cuando no. Viví fuera del país durante ocho años. Pude haber hecho lo que me dio la gana, pero preferí seguir un buen camino porque así me criaron.