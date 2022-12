No todo es color de rosa en la vida de los famosos. Ellos también lloran. La presentadora mexicana Penélope Menchaca, quien fue parte de la segunda temporada de El poder del amor que se vio en Ecuador, perdió a su nieto, Carlo, quien falleció a causa de una enfermedad cardíaca congénita. Ella ahora es la presentadora de 'Hoy Día'. Lourdes Stephen y Adamari López la entrevistaron por su nuevo trabajo.

Su hija Yania le envió un mensaje de apoyo y en este le recordó que tenía a su “estrella al lado de la luna”. Adamari y Lourdes le preguntaron acerca del tema, y Penélope empezó a llorar. “Quiero decirles que esto no lo había hablado. He pasado los peores meses de mi vida, los peores, no se los deseo a nadie. Mi hija tiene una niña que se llama Olivia, que es mi nieta, que tiene dos años. En diciembre nació mi nieto Carlo, con un problema fuerte en el corazón.

Fueron nueve meses en los que era una montaña rusa de emociones; de repente estaba muy bien, luego muy mal y tristemente el 20 de septiembre el bebé murió. Ese chiquito siempre estaba sonriendo, no importa que se la pasó en el hospital, no importaba nada”.

Compartió que sufrió por perder a su nieto, pero también por ver a su hija devastada por la muerte del bebé.

“(Fue) La parte más complicada de todo, y no quiero decir que yo sufrí más que mi hija, simplemente que es diferente. Sufro como abuela, pero el ver a tu hija (sufrir)... no hay un dolor más grande. Todavía mi cerebro no lo entiende”.