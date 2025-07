Eduardo Andrade se defiende de las críticas: "Lo que hice fue enfatizar, no gritar"

No es la primera vez que Eduardo Andrade es presentador de un certamen de belleza. En diez ocasiones ha estado al frente del reinado de Guayaquil, cinco en Machala y dos en Chone. El sábado 26 de julio fue su primera vez en Miss Universo Ecuador.

Aunque su experiencia no tiene discusión, ha recibido críticas porque para algunos gritó durante su intervención como si estuviera en los reality shows (Combate o BLN) y además se cuestionó la química con su compañero, el actor Danilo Carrera.

“Sé que la gente dice que gritaba, pero creo que el público está acostumbrado a los eventos de antes, no al nuevo Miss Universo o al nuevo Miss USA. Fue en lo que basé mi animación. Lo que hice fue enfatizar, no gritar. Incluso las aspirantes me pedían que cuando las presente, lo hiciera de esa manera. Son gustos y gustos. Las animaciones son menos formales, en una onda más moderna. Me felicitaron los de la organización internacional y local. El resto son puras opiniones. Estoy en paz. Tampoco es que se ensaya como tal, había guiones”, comentó.

Su relación con Danilo Carrera

El presentador también hizo referencia al cuestionamiento de que no existía química con Danilo Carrera. “Nos llevamos bien. Ya hemos trabajado antes, me encanta trabajar con él porque es llevadero y relajado. Existe respeto entre los dos, algo que es fundamental. No existe competencia. Lo disfruté. Siempre soñé con estar en Miss Universo y lo logré. El año pasado criticaron, ahora también. Cada quien tiene su estilo”.

"No es culpa de Eduardo"

Según la presentadora Mariela Viteri, “no creo que es culpa de Eduardo. Hay gente que está detrás de ellos. Es un gran presentador, pero cuando nos emocionamos, a veces subimos la voz. Danilo es un caballero, hicieron lo mejor que pudieron. También creo que no estuvo bien calibrado el micrófono, el sonido. Seguramente los que estuvieron en el Palacio de Cristal lo escucharon diferente a los que lo vieron por internet. No pienso que haya existido celos profesionales porque Eduardo veía con respeto a Danilo. Me hizo falta una mujer, debió haber sido hombre y mujer. La producción define todo. Viendo a Eduardo, me di cuenta de lo importante que es equilibrar los estilos. El talento de ninguno de los dos es cuestionable. No sé si hubo ensayo, pero sin ensayo nadie debe salir al escenario. Así lo he aprendido yo”.

"Una dupla que funcionó"

Para la presentadora Gabriela Pazmiño de Bucaram, “fue una dupla que funcionó. Eduardo tiene una gran energía, es ‘chispa’ y dinámico. Danilo guarda la compostura de conductor, el otro es un animador. La fusión fue válida para el objetivo deseado. Eduardo es la alegría y espontaneidad, mientras que Danilo es ecuánime. Son grandes profesionales, hicieron magia en el escenario”.

"Hubo muchos silencios"

La presentadora Fabiola Véliz considera que “Danilo estuvo muy lento. Eduardo ya es más ‘canchero’ en reinados. Eduardo salvó muchos huecos, hubo algunos silencios. Los presentadores debieron haber dado una descripción de las aspirantes cuando ellas caminaban por la pasarela. Mencionar no solo el nombre, además decir la edad, profesión, estado civil y sus pasatiempos. Ya eso es algo de la producción. El público quería conocerlas, saber quién iba a ser su representante. Se notó la diferencia de estilos. Eduardo es experto en certámenes. Danilo hace bien su trabajo, pero es más actor. Prefiero a Eduardo”.

