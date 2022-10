El cantante británico Ed Sheeran anunció este lunes 3 de octubre que actuará en Norteamérica en 2023 como parte de su gira "Mathematics", pero evitó incluir una parada en Nueva York, donde ha sido recientemente llamado a un juicio por violación de derechos de autor.

Ed Sheeran niega que tomó "prestadas" ideas de artistas sin su consentimiento Leer más

Sheeran, que está promocionando su álbum "=", dará veintiún conciertos en Estados Unidos y Canadá entre el 6 de mayo (Arlington, Texas) y el 23 de septiembre (Inglewood, California), con dos incursiones en Canadá, el 17 de junio (Toronto) y 2 de septiembre (Vancouver), según indicó en Twitter.

No obstante, la gira norteamericana pasa de largo por Nueva York, donde un juez decidió la semana pasada convocar al cantante a un juicio ante jurado en un tribunal federal por supuestamente usar elementos del famoso "Let's get it on" de Marvin Gaye en su éxito "Thinking out loud".

El caso ha sido impulsado por Structured Asset Sales, una empresa que posee intereses en la canción de soul con la que el vocalista afroamericano triunfó en 1973, y que pide una compensación de 100 millones de dólares a Sheeran, a quien acusa de copiar una progresión de acordes.

"Thinking out loud" se colocó en lo alto de las listas de éxitos cuando salió al mercado en 2015 y le granjeó a Sheeran los premios Grammy a Canción del año y Mejor actuación de pop en solitario.

El cantante ganó hace poco un juicio en Reino Unido por violación de "copyright" en su tema "Shape of you" y lleva desde 2018 enfrentado a la cuestión de supuesto plagio de "Thinking out loud", pero el pasado jueves el juez de Nueva York anunció que rechazaba su solicitud de desestimar el caso.

De cara al juicio, que todavía no tiene fecha, el juez Louis Stanton explicó que no hay una "regla clara" sobre si la combinación de elementos musicales "improtegibles" es suficiente para crear una "obra original" no sujeta a derechos de autor, y citó a las dos partes a ofrecer sus argumentos.