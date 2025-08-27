Duki llega a Ecuador: fechas, precios de entradas y la historia del trapero argentino

Su álbum Ameri supera los 450 millones de streams globales. Así sonará en Quito y Guayaquil

El rapero argentino Duki se presentará en Ecuador esta semana como parte de su gira internacional. El artista ofrecerá dos conciertos: el 28 de agosto en el Coliseo General Rumiñahui de Quito y el 30 de agosto en el Coliseo Voltaire Paladines Polo de Guayaquil.

El tour de Ameri por América Latina

El intérprete de Ameri llega al país después de agotar entradas en Bogotá y Lima, donde miles de seguidores asistieron a sus presentaciones. Consolidado como una de las voces más influyentes del trap en español, Duki continúa recorriendo escenarios internacionales tras participar en festivales europeos y presentar en vivo su más reciente material.

Su álbum Ameri supera los 450 millones de streams globales y su mixtape 5202 documenta el detrás de escena de su gira mundial, combinando música con experiencias personales. En Ecuador, el rapero incluirá en su repertorio los temas más representativos de su carrera.

La empresa organizadora Output informó que las entradas permanecen disponibles en Ticketshow, tanto en puntos de venta físicos como digitales.

Precios de entradas para Duki en Ecuador

Localidad VIP: $30,00 + $3,04 servicio + IVA (numerado)

Localidad FAN: $60,00 + $3,48 servicio + IVA (numerado)

Localidad Butaca: $90,00 + $3,91 servicio + IVA (numerado)

Output Box: $110,00 + $3,91 servicio + IVA (no numerado)

Front Box: $140,00 + $3,48 servicio + IVA (no numerado)

¿Quién es Duki, el argentino que ha revolucionado la música urbana?

Mauro Ezequiel Lombardo, conocido como Duki, es un cantante, compositor y rapero argentino nacido el 24 de junio de 1996 en Almagro, Buenos Aires. Su nombre es referente dentro del trap latino y es considerado uno de los principales responsables de la expansión del género en Argentina y Sudamérica.

Inició su carrera en las batallas de freestyle, en especial en la competencia El Quinto Escalón, donde se proclamó campeón en 2016. Este triunfo le permitió grabar su primer sencillo y trabajar con el productor Omar Varela.

En 2017, su canción She Don’t Give a FO ingresó al top 10 en Argentina y marcó el inicio de su ascenso. Ese mismo año formó el colectivo Modo Diablo junto a YSY A y Neo Pistea, consolidando el trap argentino como un movimiento de alcance masivo.

Su álbum debut, Súper Sangre Joven (2019), fue certificado platino en Argentina e incluyó éxitos como Goteo y Hitboy. Posteriormente colaboró en Hablamos Mañana con Bad Bunny, tema incluido en el álbum YHLQMDLG y nominado a los Grammy Latinos. En 2021 lanzó Desde el Fin del Mundo, seguido por Antes de Ameri en 2023.

Duki ha llenado estadios emblemáticos como el River Plate en Buenos Aires y el Santiago Bernabéu en Madrid, confirmando su alcance internacional. Además, mantiene una relación con la cantante Emilia, con quien comparte vida personal y profesional.

Con más de una década en la industria, Duki se ha consolidado como uno de los artistas más influyentes de la música urbana, dejando una marca en la escena latinoamericana.

