Dr. Wilson Tenorio, el médico que hubiera querido ser defensor del pueblo

Nombrar a los profesores que recuerda con más cariño de su época universitaria, le resulta difícil. Sin embargo, destaca a su primer maestro, el doctor Gonzalo Alberto Vallejo Escobar, además de los galenos Jaime Peña Avilés y Francisco Plaza Bohórquez. Wilson Tenorio Mina, presidente del Colegio de Médicos del Guayas, lleva 30 años ejerciendo la profesión de médico, una pasión que recibió directamente de su padrino, el doctor Gonzalo Alberto Vallejo Escobar, médico internista, especializado en medicina clínica del hospital Teodoro Maldonado Carbo, de Guayaquil.

“Él fue mi inspiración directa. Lo acompañaba al hospital y al consultorio, por eso para él no tengo más que reconocimiento y agradecimiento por haberme inculcado en los valores de esta noble profesión”, asegura. También de su madre, Teresa Mina, auxiliar de Enfermería. “Ella siempre estaba velando por los vecinos, la familia. Creo que eso me empujó a no declinar en la carrera de Ciencias Médicas”, asegura.

Durante las tres décadas de ejercicio profesional, ha vivido los dos lados de la moneda. Por un lado, tener la satisfacción de “haber sido útil a alguien y haber contribuido al restablecimiento y rehabilitación de la salud”, así como su lucha junto a la clase médica por alcanzar la excelencia académica y del gremio. Por el otro, ver morir a un paciente porque no se cuenta con los insumos y dispositivos básicos para su recuperación.

Pero ese tiempo ha sido fructífero. Con 59 años, tiene un nutrido currículo que incluye cargos en la dirigencia de la facultad de Ciencias Médicas en su época estudiantil en la Universidad de Guayaquil para, luego, entre otros nombramientos, haber ocupado la secretaría, vicepresidencia y ahora la presidencia del Colegio de Médicos del Guayas.

“Ya no solo represento al Colegio de Médicos. Ahora también soy presidente de los Gremios y Colegios de Profesionales de la Salud de la Provincia del Guayas y, próximamente, con el apoyo de la Junta Cívica de Guayaquil, asumiré la función de presidente de la Confederación de los Colegios de Profesionales Universitarios y Politécnicos de la Provincia del Guayas”.

Y como el servicio es lo suyo, admite que haber ganado un concurso interprovincial de oratoria en su época colegial le hizo pensar en algún momento que le gustaría ser abogado. “Creo que sí me daban las dotes, me hubiera gustado ser defensor del pueblo”.

La lucha contra la COVID-19 todavía sigue

El peligro de la COVID-19 no ha cesado, afirma el doctor Tenorio con firmeza. "Hoy nos estamos enfrentando a otras variantes, por lo que es importante seguir manteniendo las medidas de bioseguridad en alto. No podemos prescindir del uso de mascarillas, el lavado frecuente de manos y, sobre todo, evitar las aglomeraciones".

Ante tantos asintomáticos que están contagiados y no lo saben, el peligro persiste. "Sin las precauciones necesarias, podemos regresar a un periodo de restricciones y de cuarentena. Evitarlo depende de todos y cada uno de nosotros, porque cada miembro de esta comunidad desempeña un rol importante. Todos debemos hacer un compromiso serio y responsable, con nuestra comunidad y con nuestra historia”, concluye.

Consultorio: Azuay 709 y Lorenzo de Garaycoa (Guayaquil). Teléfono: 099-030-3444.