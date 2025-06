Donald Trump fue recibido con abucheos en el estreno del musical ‘Los Miserables’

Por la noche del miércoles 11 de junio se celebró el estreno musical de 'Los Miserables', una representación teatral de la novela homónima de Victor Hugo, en el Kennedy Center de Washington D.C. Donald Trump se hizo presente en la alfombra roja junto a la primera dama, Melania Trump, donde no fueron bien recibidos por varios de los asistentes presentes en el teatro.

Según el medio Daily Mail, antes de ingresar a sus butacas, Trump fue abordado por la prensa, que le preguntó sobre los rumores de que algunos actores titulares del elenco podrían ausentarse ante su presencia, siendo reemplazados por suplentes.

A lo que el presidente respondió: “Me da igual. De verdad, dijo Trump. Lo único que hago es gobernar bien el país”.

Trump fue recibido entre una mezcla de aplausos y abucheos por parte del público, destacándose entre los manifestantes miembros de la comunidad Drag y del colectivo LGBTQ+. Por otro lado, también hubo asistentes que ovacionaron al mandatario gritando: “¡U.S.A., U.S.A.!”.

La tensión del momento se dio en el marco de las recientes protestas que han colocado a Estados Unidos bajo la lupa de la prensa internacional, así como por la masiva cancelación de eventos programados en el Kennedy Center, especialmente aquellos vinculados al Pride Month que se celebra en junio. Algunos asistentes, identificados como Drag Queens, según reporta el Daily Mail, amenazaron con interrumpir la función en señal de protesta.

¿Por qué los abucheos hacia Trump?

Como se mencionó anteriormente, Estados Unidos lleva seis días consecutivos de protestas en varias ciudades, motivadas por las masivas redadas migratorias que se están llevando a cabo contra personas indocumentadas. Estas manifestaciones también explican los abucheos dirigidos a Donald Trump durante su reciente aparición pública.

Además, las reacciones adversas se intensificaron desde el momento en que Donald Trump asumió la presidencia del Kennedy Center for the Performing Arts, afirmando que su objetivo es “erradicar la ideología ‘woke’ de la programación” y declarando “no más espectáculos de drag ni demás propaganda antiamericana”, según declaraciones recogidas por Billboard.

En este contexto, apenas 19 días después de iniciar su mandato presidencial, el pasado 20 de enero de 2025, Donald Trump despidió a la junta directiva del Kennedy Center y se autoproclamó presidente del mencionado centro cultural en febrero de este año.

Desde entonces, Trump nombró a Richard Grenell como director ejecutivo del Kennedy Center. Grenell ya había formado parte de su administración anterior (2017-2021), donde se desempeñó como Director Interino de Inteligencia Nacional y fue enviado en varias misiones diplomáticas especiales.

Según el Daily Mail, Trump elogió la gestión de Grenell: “La nueva era aquí va a ser algo extraordinario. La estructura de estas instalaciones es realmente increíble; vamos a hacerlas realmente grandiosas”.

Además, el mismo medio reportó que varios artistas vinculados al Kennedy Center han cortado todos los lazos con la institución. Entre ellos se encuentran el cantante y pianista Ben Folds, y la creadora de Grey’s Anatomy, Shonda Rhimes.

A esto se suma la cancelación masiva de presentaciones desde que Trump asumió la presidencia del Kennedy Center. De acuerdo con Billboard, se suspendieron espectáculos como Hamilton, la Conmemoración del Poeta Nacional Juvenil Laureado, Saigon Nights, y presentaciones de artistas como Peter Wolf, Low Cut Connie, Rhiannon Giddens, Issa Rae, entre muchos otros.

Declaraciones de famosos ante las protestas contra ICE

Tras seis días consecutivos de masivas protestas contra las políticas impuestas por Donald Trump, crece la preocupación por lo que muchos consideran una amenaza a la democracia en Estados Unidos.

Las redadas migratorias, llevadas a cabo con el objetivo de capturar y deportar a personas indocumentadas, no solo se enmarcan en un discurso de seguridad nacional, sino que han sido duramente criticadas por la aparente ausencia de humanidad en los procedimientos ejecutados por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Estas acciones han generado una fuerte ola de indignación tanto en la ciudadanía como en figuras públicas, especialmente en el ámbito artístico, donde numerosos famosos han alzado su voz para condenar lo que consideran actos inhumanos y desproporcionados por parte del ICE.

Marco Antonio Solís El Buki, también alza su voz

El exintegrante de Los Bukis, Marco Antonio Solís, se suma a la extensa lista de famosos, artistas musicales y actores que han alzado su voz frente a las redadas de personas indocumentadas en Estados Unidos. A través de su cuenta de X, expresó: “Los tiempos actuales no son fáciles; veo las noticias y leo lo que pasa, y hoy más que nunca, el famoso ‘¿a dónde vamos a parar?’ se presenta como una pregunta y una reflexión más vigente que nunca”.

Además añadió: “La preocupación, la incertidumbre y el miedo son sentimientos que sé que muchos hoy están experimentando. Hoy no tengo sino mi empatía, mi acompañamiento, mis oraciones y mi música para acompañarlos”.

Marco Antonio también resaltó la fortaleza del pueblo latinoamericano frente a estas difíciles circunstancias: “La grandeza de nuestra gente no se mide por las barreras que nos pongan, sino por la fortaleza con la que sé que todo esto se superará. La comunidad latina somos la viva imagen de la valentía, el trabajo y la esperanza”.

Marco Antonio Solís, cerró su mensaje con un llamado a la no violencia y a mantener la esperanza, reafirmando el valor de la unidad: “Que nunca nadie apague la fe de los ojos ni la luz del corazón. El papel de la comunidad latina es fundamental; su contribución es invaluable. Sigan adelante y con la frente en alto. La violencia JAMÁS es ni será el camino. La unión es lo que nos hará invencibles”.

Peso Pluma

Peso Pluma

El cantante mexicano de corridos tumbados, Peso Pluma, se sumó a la lista de artistas que han condenado abiertamente las recientes políticas migratorias impuestas por el gobierno de Estados Unidos.

A través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, el intérprete expresó su indignación por el trato inhumano que están recibiendo los migrantes indocumentados.

“Estados Unidos fue construido por nuestros antepasados, inmigrantes trabajadores que vinieron aquí para construir una mejor vida para nosotros”, escribió el artista.

Además, el mensaje ahonda en el impacto emocional que estas acciones tienen sobre las familias migrantes:

"Las redadas, el miedo, la separación de las familias es doloroso de presenciar. Como hijos de inmigrantes, conocemos esta lucha personalmente".

"Sabemos la fuerza que se necesita para construir una vida y seguir avanzando, incluso cuando las probabilidades están en tu contra”.

Pero Peso Pluma no se queda solo en la denuncia: también hizo un llamado a la unión, la solidaridad y la acción directa. En su comunicado mencionó que desde su disquera Double P Records y junto a Prajin Parlay, se comprometen a seguir apoyando a organizaciones que defienden los derechos de los migrantes, como CHIRLA y NILC.

“Queremos que nuestra comunidad sepa que no está sola. Continuaremos apoyando mediante donaciones y asociaciones significativas”, concluyó, destacando su postura firme frente a la situación: “La lucha pacífica y no violenta por la justicia, la dignidad y la humanidad para nuestra comunidad inmigrante es una causa de la que nos sentimos orgullosos de formar parte”.

