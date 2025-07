Donald Trump amenaza a Rosie O’Donnell y ella responde con ingenio

La enemistad entre Donald Trump y Rosie O’Donnell no es nueva.

La comediante y actriz Rosie O’Donnell (63) y el presidente Donald Trump (79) llevan décadas enfrentados. Aquel primer encontronazo en The View en 2006 derivó en una guerra de declaraciones que hoy alcanza un nuevo nivel.

Hace pocos días, Trump amenazó con revocar la ciudadanía de O'Donnell, quien respondió con un mensaje viral y satírico en Instagram: "Inténtalo, rey Joffrey con bronceado de espray color mandarina". El episodio ha sacudido tanto a la política como al espectáculo y abre el debate sobre poder, libertad y resistencia.

Enemistad histórica en The View

La chispa del conflicto se encendió en diciembre de 2006, cuando Rosie imitó el característico tupé de Trump y lo llamó “vendedor de aceite de serpiente” al evaluar su moral tras el escándalo del certamen Miss USA, recuenta The Independent.

Trump, por su parte, la acusó de ser una “mujer fuera de control” y desató su primer ataque público. Desde entonces, los insultos han sido constantes y cada elección presidencial los ha traído de nuevo al centro mediático.

Adiós a EE.UU.: mudanza a Irlanda

Tras la victoria de Trump en noviembre de 2024, Rosie O’Donnell anunció que se mudaría a Irlanda con uno de sus hijos no binarios, Dakota, para protegerlos de un clima político adverso. En un TikTok de casi 10 minutos, confesó que solo regresaría a EE.UU. cuando el país fuese un lugar seguro e inclusivo para todos.

TikTok y Truth Social: intercambio explosivo

El 12 de julio Trump publicó en Truth Social que Rosie “no beneficia al país” y que estaba en “seria consideración” quitarle la ciudadanía, acusándola de “amenaza para la humanidad” y sugiriendo que se quede en Irlanda. Su amenaza, sin sustento legal bajo la 14ª Enmienda, encendió las alarmas entre expertos constitucionales, explica People.

Respuesta viral: elegancia satírica y valentía

Rosie no es mujer de quedarse callada. Asi que contestó al primer ataque con dos publicaciones en Instagram: la primera calificó a Trump como “rey Joffrey con bronceado de spray mandarina” y lo tildó de “anciano sin alma con demencia”.

Acompañó su mordaz texto con una foto de Trump junto a Jeffrey Epstein, y defendió su decisión de criar a su hijo con dignidad e inclusión. Una posición que ha mantendio firme desde hace mucho tiempo y que, todo indica, no está dispuesta a dejar de lado.

Pero las cosas no quedaron ahí pues la comediante hizo otra publicación en la que reiteró: “No eres dueño de mi silencio, nunca lo has sido”

El respaldo no tardó: Ellen DeGeneres publicó en Instagram: “Bien por ti, Rosie”, sumándose a celebridades como Barbra Streisand, Cher, Eva Longoria y America Ferrera, quienes también anunciaron abandono temporal de EE.UU. tras la reelección de Trump

Reacción política y legal

Ante la situación, las opiniones en redes sociales no han parado. Como suele ocurrir con los internautas, las hay de todo tipo y en tonos variopintos.

Los expertos en el tema, como es el caso de Steve Vladeck (CNN, Universidad de Georgetown. Ellos, también han mostrado su posición, basada en sus conocimientos, y califican lo dicho por Trump como “manifiestamente inconstitucional”.

Insisten en que la amenaza del expresidente, ya que el mandatario no puede revocar la ciudadanía salvo en casos extremos y tras proceso judicial.

Entre tanto, Rosie asegura que su mudanza ha sido positiva: “No me arrepiento ni un día, me recibieron con los brazos abiertos”, dijo a CNN en abril sobre su residencia en Irlanda

Ella confirma que aún conserva la ciudadanía estadounidense y espera la irlandesa, declarando: “Nunca renunciaré a mi ciudadanía”

Símbolo de resistencia artística

Más allá del insulto, Rosie encarna la resiliencia frente al poder. Sus seguidores sostienen que, con humor, sinceridad y valentía, ha logrado reafirmar el valor de la disidencia en un entorno político polarizado. Su respuesta, sostienen, no solo defiende su libertad, sino el derecho de crear, protestar y ser una madre queer sin miedo.

Pero también hay quienes consideran que Donald Trump está en la posición correcta y que, desde su posición, está defendiendo los intereses del país que representa.

