Charlize Theron critica la desigualdad en medio del lujo de la boda de Jeff Bezos

La boda entre Jeff Bezos y Lauren Sánchez, celebrada en Venecia, Italia, continúa dando de qué hablar. Esta vez, la actriz Charlize Theron hizo una mención directa al enlace durante la quinta fiesta anual de su organización CTAOP (Charlize Theron Africa Outreach Project), realizada en el backlot de Universal Studios en Los Ángeles.

Las duras palabras de Charlize Theron hacia Jeff Bezos

Al inicio del evento benéfico, la actriz sudafricana tomó el micrófono y comentó: “Creo que somos los únicos que no recibimos una invitación a la boda de Bezos...”. Luego, agregó: “Pero no importa, porque ellos apestan y nosotros somos geniales”. Las declaraciones, registradas por The Hollywood Reporter, fueron interpretadas por parte del público como una crítica en tono irónico al millonario enlace.

Estrenos de Netflix en julio 2025: lo más esperado del mes Leer más

La ceremonia, que se extendió por varios días, reunió a figuras como Kim y Khloé Kardashian, Ivanka Trump, Tom Brady, Orlando Bloom, Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio, Usher y Sydney Sweeney. Según reportes de Page Six, el itinerario incluyó una fiesta de bienvenida, una noche de pijamas y la ceremonia principal en la isla de San Giorgio Maggiore, con actuaciones de Matteo Bocelli y Ellie Goulding.

RELACIONADAS Así es el filme ecuatoriano premiado en el Festival Internacional de Cine Indígena

Kim Kardashian en la boda de Jeff Bezos Instagram

Personaje de Paul Walker regresa a Rápidos y Furiosos: esto es lo que se sabe Leer más

Durante su discurso, Theron también se refirió a la situación global actual: “Gracias por tomarse el tiempo para ser parte de esto, especialmente cuando el mundo parece estar en llamas, porque así es. Aquí en Los Ángeles, en Estados Unidos y en todo el mundo, estamos retrocediendo rápidamente”. El medio también registró esta declaración: “La política migratoria ha destruido la vida de familias, no de criminales; los derechos de las mujeres son cada vez más limitados; las vidas de las personas queer y trans se ven cada vez más erradicadas; y la violencia de género está en aumento. Esto no es solo una cuestión política, es personal”.

La boda de Bezos y Sánchez también fue blanco de protestas en Venecia, donde algunos residentes expresaron su rechazo a la presencia de la pareja y a la magnitud del evento. Se estima que el costo total de la celebración osciló entre 20 y 50 millones de dólares.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!