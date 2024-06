Don Omar: las reacciones de los famosos a su diagnóstico de cáncer

Personalidades destacadas del ámbito del entretenimiento, como cantantes, productores, actores, locutores radiales e influencers, reaccionaron a la noticia de Don Omar. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, 'El Rey' del reggaetón reveló que padece de cáncer.

Daddy Yankee y Don Omar se reconcilian antes de su retiro de los escenarios Leer más

RELACIONADAS Don Omar anuncia que padece de cáncer

Uno de los primeros en enviar sus palabras de apoyo a 'El Don' fue el reconocido locutor y presentador de televisión Enrique Santos, quien le escribió: "Mucha fuerza mi hermanito. Praying for you my brother. Un fuerte abrazo William".

Asimismo, uno de sus colegas y gran amigo, Zion (del dúo Zion & Lennox), respondió a la publicación en Instagram de Don Omar para ofrecerle toda su ayuda en este proceso. "Dios te bendiga hermano. Estarás bien. Acá estamos para lo que sea!", escribió 'La Z'.

DJ Nelson, uno de los productores legendarios y pionero del reggaetón, no se hizo esperar para alentar a su colega. "Qué pasó guerrero. No pasa Naaaa. Dale", comentó.

Otra de las personalidades que envió un emotivo mensaje para Don, fue el periodista Fernando del Rincón, quien le escribió lo siguiente: "Venga hermano, con todo! Eres un guerrero desde que te conozco y esta es una más de la que saldrás adelante! No estás solo!".

RELACIONADAS Ben Affleck recaería en el alcohol tras la separación con Jennifer Lopez

El icónico locutor radial y uno de los Djs más reconocidos a nivel global, Alex Sensation, escribió: "Fuerza compa. Dios te sanará". Asimismo, el influencer urbano, Maiky Backstage le comento: "Maestro! Usted es un guerrero!".

El reconocido cantante de salsa, Jerry Rivera, también se pronunció y le dijo: "vamos pa' lante campeón. Usted conoce la palabra y conoce a Dios desde hace mucho. Eres ganador desde siempre y eso no va a cambiar. Está sano en el nombre del señor!".

Don Omar en uno de sus conciertos en su reciente gira por Estados Unidos. INSTAGRAM @DONOMAR

House Of The Dragon: lo que dejó el inicio de la segunda temporada Leer más

Don Omar anunció este 17 de junio que padece de cáncer

Como un balde de agua fría llegó la noticia para sus millones de seguidores alrededor del mundo, quienes no se hicieron esperar e inmediatamente enviaron sus mensajes de apoyo y las buenas vibras para que el conocido 'Rey del reggaetón' se recupere pronto.

A través de una fotografía en la que se ve un brazalete de un hospital en su muñeca, el artista hizo público su padecimiento. "Hoy si, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto", escribió el puertorriqueño.

Se cree que Don Omar está recibiendo el tratamiento médico en los Estados Unidos porque el brazalete que deja ver en su publicación es de la red médica Orlando Health, que se encuentra en Florida (Estados Unidos).

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO