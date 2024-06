Don Omar anuncia que padece de cáncer

"Hoy si, pero mañana no tendré cáncer", escribió en sus redes sociales la estrella de la música latina

Don Omar, uno de los artistas más influyentes de la música urbana y una leyenda del reggaetón, anunció la mañana de este 17 de junio de 2024 que padece de cáncer.

'House of the Dragon', temporada 2: ¿A qué hora se podrá ver en Ecuador y dónde? Leer más

RELACIONADAS Daddy Yankee y Don Omar se reconcilian antes de su retiro de los escenarios

Como un balde de agua fría llegó la noticia para sus millones de seguidores alrededor del mundo, quienes no se hicieron esperar e inmediatamente enviaron sus mensajes de apoyo y las buenas vibras para que el conocido 'Rey del reggaetón' se recupere pronto.

A través de una fotografía en la que se ve un brazalete de un hospital en su muñeca, el artista hizo público su padecimiento. "Hoy si, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto", escribió el puertorriqueño.

Se cree que Don Omar está recibiendo el tratamiento médico en los Estados Unidos porque el brazalete que deja ver en su publicación es de la red médica Orlando Health, que se encuentra en Florida (Estados Unidos).

Dayanna Monroy logra tres premios Emmy Leer más

Las reacciones de sus seguidores, amigos y colegas de la industria de la música han sido estimulantes, en solo tres horas de haber dado la noticia, la publicación tiene miles de comentarios y mensajes de apoyo.

Enrique Santos, uno de los conductores de radio y televisión más influyentes de los Estados Unidos, escribió: "Mucha fuerza mi hermanito. Praying for you my brother. Un fuerte abrazo William".

Paco López, icónico productor de conciertos, también reaccionó a la publicación de 'Don': "Esa es la actitud, la mente controla el cuerpo. Mucha fe y pa lante con todo el proceso, bendiciones. Orando por ti".

Se espera que después del diagnóstico, Don Omar anuncie detalles sobre el progreso de su gira, ya que hace unos días adelantó que pronto presentará nuevas canciones, fechas y ciudades para su próxima etapa.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO