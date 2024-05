Don Day está triste

El chico reality y su novia Elizabeth Cader ya no serán padres. Viven un momento muy sensible

Don Day sorprendió con la noticia de que sería padre a fines de abril. Estaba feliz, así lo manifestó y se lo vio en las redes sociales. Ahora volvió a sorprender, pero con la triste novedad de que su sueño ya no se hará realidad por el momento. No dio detalles de lo ocurrido. “Hay días buenos, hay días malos y estos días no son tan buenos. Todo obra para bien y aunque a veces no entendamos los planes de Dios, sé que son perfectos. Estos días, por más ánimo que le ponga no he podido ser el de siempre. Me ilusioné mucho con la noticia de ser padre, solo yo sabía lo que sentía.

Dios me dijo que debo seguir esperando por más que me duela, lo tomo como que debo seguirme preparando, cambiando y corrigiendo. Lamento mucho todo esto, mis ilusiones, la de Eli (su novia, Elizabeth Cader), la de todos mis familiares y seres cercanos. Ya no seré papá, nos toca recuperarnos de esto. Parecía un sueño, hoy la realidad no es la mejor, pero nos toca asimilar. Así es la vida, no me puedo quejar con mi Dios. Esta situación nos dará más fuerza, más amor y más unión para nuestra familia”.

Cuestiona la dieta Keto



En redes sociales Mare Cevallos cuestiona la dieta Keto que promociona Alejandra Jaramillo porque considera que no es un plan de alimentación sostenible por mucho tiempo. “Es dañina, no es una dieta recomendable o para hacer un estilo de vida, así lo dicen los nutricionistas, le pueden preguntar a cualquiera de ellos. La promocionan para vender productos que van con esa dieta, eso es todo. Yo ni loca la haría”, dice la actriz y exparticipante de 'Desafío a la fama'.

Un buen programa familiar



Confieso que hace rato no me enganchaba con un programa mexicano. 'Juego de voces', conducido por Angélica Vale, hija de Raúl Vale y Angélica María, y producido por la cadena Televisa, tiene de todo para captar la atención de la audiencia. Los concursantes son artistas consagrados, entre ellos Manuel Mijares, Eduardo Capetillo y Alicia Villarreal, quienes compiten con sus respectivos hijos, los llamados herederos, cantando cualquier género.

No solo ofrece buena música, además es divertido, emotivo, con invitados como Daniela Romo, Diego Torres, Galilea Montijo o Lucero, y sobre todo hay un derroche de talento y producción que impresionan. No es de extrañarse, México es una tierra que ha dado mucho talento. Desde que el televidente se sienta frente a la pantalla, tiene claro que la pasará bien, ya que ver a Mijares competir con su propia hija, Lucero Mijares, es todo un espectáculo, además es muy ocurrido.

Por cierto, la también hija de Lucero ha sido duramente criticada (por cierto sector de la prensa) por su apariencia, ya que alegan que es poco femenina y tiene exceso de libras. Lo mejor de todo, un programa familiar.

