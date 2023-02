“Se te fue la ternura, parecía dictadura”, canta Diego Álvarez, más conocido como Don Day en su nuevo tema Frío. Esta canción, estrenada el 14 de febrero, llega como respuesta a las especulaciones del fin del romance del cantante y actor con la modelo Elizabeth Cader.

La salvadoreña de 27 años, quien participó en los programas El poder del amor y Soy el mejor, ya no vive en Ecuador y desde enero regresó a su país, como lo registra su perfil de Instagram.

Dieter Hoffman denuncia a Mauricio Altamirano por agresión Leer más

Don Day ha dicho categóricamente que no dará declaraciones a los programas de farándula sobre la ruptura, algo que se venía murmurando tras la falta de interacción de ambos en redes sociales y la ausencia de Elizabeth. El protagonista de Compañía 593 escribió en sus historias el Día de San Valentín: “Feliz día de la amistad. De amor no quiero saber nada. Ya no creo en eso”. Por su parte, la rubia no ha hecho ningún comentario.

Frío tiene muchas referencias, en especial las imágenes de la casa que compartió con Eli y que ahora se muestra vacía y sin luz. “Este vídeo es la respuesta que todos buscaban”, aclara en su red social. ¿Será que hay una segunda oportunidad?