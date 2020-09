Doble Sentido: "El coronavirus no cambió nuestros planes"

View this post on Instagram

Un #TBT con un equipo de genios 🎵 @bricenoemmanuel @juanpadaza @felipenaviamusico y @novadrums en febrero del 2017 en #panama 🎸 @juanes Siempre es gustazo compartir con ustedes, ojalá pronto los volvamos a ver #musica #panama #venezuela #colombia