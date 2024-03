Distintas maneras de mirar el cuerpo

“Desde hace algunos años he estado trabajando en torno a la representación del cuerpo, a las distintas maneras de pensar la corporalidad en el presente, y en cómo nos pensamos fuera de los límites territoriales de cuerpo para acercarnos a una corporalidad íntima, que dialoga con nuestra biología, la tecnología, la vida y la muerte”, explica la creadora chilena Natalia Alarcón Pino.

La artista arribó a la capital para inaugurar la exposición 'Diálogos desde el cuerpo', propuesta que ganó la convocatoria abierta anual de la galería Parterre, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE).

La propuesta, explica Alarcón, buscaba mostrar su propia búsqueda en relación a la corporalidad y la de otras artistas chilenas contemporáneas. Sin embargo, una vez que conoció de la aceptación de esta, quiso incluir también las piezas de creadoras ecuatorianas. “No me hacía sentido venir sola, como artista chilena, a un territorio del norte, entonces planteé incluir a artistas ecuatorianas cuyas obras dialogaran en torno a la misma problemática”, señala.

La muestra, que se extiende a lo largo de los tres pisos del espacio cultural, reúne piezas pictóricas, instalaciones y videoarte de las ecuatorianas Paula Hinojosa, Isabel Llaguno y Alexandra Trujillo, y de las chilenas Valentina Arellano, Paula Coñoepan, Fernanda López, María Jesús Schultz y Natalia Alarcón.

El proceso de selección, explica, le resultó curioso, pues la acercó a la diferencia entre las miradas al norte y al sur del continente. “Lo que más me llamó la atención fue que yo partí de una idea preconcebida de lo que quería explorar y de lo que asumí que se estaba explorando, y que la realidad es que esta corporalidad es mucho más abierta de lo que yo pensaba. Estamos frente a un cuerpo que se fragmenta, que se reconstruye, que piensa, siente, se enferma, y es violentado. Desde Ecuador, hay una mirada que va más hacia lo íntimo, más hacia la violencia del cuerpo. Fue muy enriquecedor”, indica.

El recorrido inicia con las pinturas de Valentina Arellano que muestran a los cuerpos humanos sin huesos, posicionados sobre una serie de superficies, como árboles y colinas. Pasos más allá, un video muestra a una mujer siendo cubierta con yeso, y en cuya forma ya seca luego se acuesta su hija. Esta pieza de Paula Coñoepan aborda la maternidad y cuestiona el rol reproductivo impuesto por la sociedad a las mujeres.

Conforme uno avanza por los pisos, las escaleras se ven cubiertas de pequeños cuerpecitos sin cabeza y pintados en tonos pastel, que aumentan en cantidad hasta llegar al tercer piso, donde inundan la sala. Esta obra, titulada PAL, combina instalación con performance y plantea la naturalización de la violencia contra las mujeres y la indiferencia de los sistemas de justicia hacia las víctimas.

Isabel Llaguno, creadora de la pieza y directora de la galería, explica que esta nació con el fin de rememorar los crímenes cometidos contra niños y mujeres por Pedro Alonso López en Colombia, Ecuador y Perú. “A partir de la elaboración de estas 310 piezas, decidí indagar en lo que está detrás de la violencia de género: un sistema cultural y de educación de contenido misógino que replicamos y en ocasiones disfrutamos”, señala. El performance que lo acompaña es un juego alrededor de la tradicional canción infantil Me quiero casar.

“Hacía varios años que no montaba ese performance, y fue interesante ver la reacción del público. Me sorprendió mucho que se me acercaran algunas señoras a agradecerme”, añade la artista.

En el segundo piso, el visitante puede ver dos piezas de videoarte, uno de los cuales aborda el cuerpo desde lo natural y su relación con el extractivismo, y un enorme tejido de la artista ecuatoriana Paula Hinojosa que invita a reflexionar sobre los lugares seguros.

La exposición estará abierta al público hasta el 13 de abril. Se puede visitar de lunes a sábado, a partir de las 10:00.

Curadora y artista

Natalia Alarcón es artista visual, máster en Producción e Investigación Artística, doctorada de la Universidad Politécnica de Valencia.

Para la muestra, llegó al país con la serie 'Cuerpo sobre cuerpos', una propuesta elaborada con óleo, pintura en spray y collages digitales.

“Estas obras son parte de lo que he ido desarrollando en estos últimos tiempos, que busca reflexionar sobre la construcción del cuerpo mediante la visualidad… Pretendo establecer un punto de encuentro y distancia entre las imágenes que nos rodean y la identidad del cuerpo-sujeto hoy en día”, comenta.

Tras la inauguración, se llevarán a cabo varias actividades de mediación en la muestra, que serán anunciadas a través de las redes sociales de la galería.

Para Alarcón, la respuesta del público ha sido sorprendente. “La lectura de las personas ha sido muy interesante y muy enriquecedora, porque hay gente que estaba muy conmovida, y eso es muy especial y es lo que quería lograr”, dice.

