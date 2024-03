'Cyberpsicosis', la distopía se vuelve arte

“Durante la pandemia descubrí el cyberpunk. Esta corriente artística plantea futuros distópicos controlados por máquinas, por ejemplo, cuando empezó el caos con el COVID-19, yo lo percibía así, como una época distópica en la que la tecnología se fue haciendo un espacio en nuestras vidas”, cuenta la ilustradora quiteña Lorena Paillacho, conocida por el nombre artístico Malondra.

Con eso en mente, la creadora ahondó en los libros ilustrados y filmes relacionados al cyberpunk y empezó a elaborar personajes cuyas vidas y cuerpos se habían fusionado con la tecnología.

“En el proceso de investigación en el universo del cyberpunk me encontré con la cyberpsicosis, que es un trastorno disociativo producido por la sobrecarga de implantes cibernéticos en el cuerpo y me llamó muchísimo la atención”, dice.

Así surgieron los personajes que conforman Cyberpsicosis, muestra individual de la artista que explora la convergencia entre lo orgánico y lo tecnológico, retratando personajes que han sido transformados por una sobrecarga de implantes cibernéticos.

En esta colección, mujeres y animales se fusionan en una amalgama de carne y metal, evidenciando el trastorno conocido como cyberpsicosis. Cada obra busca representar situaciones cotidianas al fusionar magia y ensoñación con la tecnología, con el objetivo de reflexionar sobre los límites de la identidad en un mundo impulsado por la innovación tecnológica.

La muestra se inauguró en el marco del programa Viva Arte!, que se desarrolla mensualmente en el gastropub ‘Viva Cerveza!’ (Moscú y República del Salvador), y que tiene como objetivo potenciar las creaciones y producciones independientes de artistas locales.

Para Paillacho, la apertura ha sido sumamente positiva. “Estoy muy emocionada por el recibimiento que han tenido las piezas y cómo la gente se ha conectado con ellas”, dice. Cyberpsicosis estará abierta al público hasta el 31 de marzo.

BUSCAR LA VOZ PROPIA

Las piezas, elaboradas en mediano formato, se exhiben en Viva Cerveza!, en Moscú y República del Salvador Franklin Jácome // EXPRESO

Paillacho explica que su acercamiento al arte surgió a través del cine. “La ciencia ficción me encantó desde niña, y con el pasar del tiempo empecé a dibujar las caricaturas que pasaban en la televisión y de otros personajes que me gustaban”, señala. Hallar su voz en el arte, no obstante, fue un largo proceso. “Es difícil hallar tu voz, lo que te identifique, me tomó muchos años, y aún ahora no diría que tengo mi estética. Me gusta experimentar y es una búsqueda que sigue”, dice.

