'Disco de Oro' y otros estrenos de cine

El tráiler del filme escribe: “Recordamos lo que queremos recordar y olvidamos lo que necesitamos olvidar”. Esa es la base de un guion irregular suscrito por Timothy Scott Bogart (hijo de Neil Bogart), quien también dirige este Disco de Oro que, a veces, pierde el brillo debido a que más analiza al ser humano que a Bogart el artista.

Los números musicales están bien logrados, porque tienen el frenesí, el ritmo que el género musical muestra, aunque a veces parezca teatro filmado.

La presencia de Giorgio Moroder (Sebastian Maniscalco), Al Bogatz (Jason Isaac), George Clinton (Whiz Khalifa) y Gene Simmon (Casey Likes) demuestran lo acertado que era Neil Bogart. Y con ello le agrega el valor de la nostalgia, pues la juventud de esos años recordará positivamente la época, ‘sus’ tiempos, cuando bailaban y escuchaban a las máximas figuras, esas que se convirtieron en leyenda. Por eso está en Netflix el documental sobre Donna Summer.

Lamentablemente, a momentos este disco se empaña con algo de tedio, pero la narrativa lo necesitaba. Filmarla requirió 25 años de esfuerzos y amor filial. Eso demuestra la concepción fílmica implantada.

La banda sonora es brillante. Registra muchísimas canciones, esas que todavía se tararean, se bailan. Pero, sobre todo, es portadora de un gran mensaje: perseverar, jamás darse por vencido. No, hasta alcanzar el sueño que los humanos tienen de triunfar. Y vale la pena verla, simplemente por la música y el aspecto entretenido de la narrativa.

Sorprende Jeremy Jones, no solo por su trabajo actoral, sino por el gran parecido que tiene con el personaje que interpreta.

Además, el conjunto artístico es adecuado. Ellos han sabido crear la fantasía y la realidad, pero tomándose libertades.

El argumento

Neil Bogart (Jeremy Jordan. Winslow Fegley en su niñez) empieza a narrar su vida frente a un oyente invisible, pronto los flashbacks surgen y aparece un coro y él tratando de convencer al evangelizador Edwin Hawkins de que 'Oh happy day' puede ser un gran éxito discográfico. Ha comenzado su carrera.

Así, con ahínco y escaso dinero termina convirtiéndose en millonario, pues entre 1973 y 1974 crea Casablanca Records, punto estratégico para el descubrimiento de artistas, lanzando a la fama a muchos de los cantantes o grupos más celebrados en la historia musical del siglo XX, entre ellos la banda de rock KISS, Parliament, The Village People, Gladys Knight (Ledisi) y Donna Summer (Tayla Parx). También presenta su niñez, sus dos matrimonios y su lucha por la vida entre el alcohol y los estupefacientes.

'The boogeyman, el miedo es real'

Sadie Harper y su hermana pequeña Sawyer se están recuperando de la reciente muerte de su madre, pero no cuentan con demasiado apoyo por parte de su padre, Will, un terapeuta que está lidiando con su propio dolor. Cuando un paciente desesperado aparece en su casa, deja atrás una aterradora entidad sobrenatural que se aprovecha de las familias y se alimenta del sufrimiento de sus víctimas.

'Spider-Man: Across the Spider-Verse'

La secuela de Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) es uno de los lanzamientos más esperados del 2023. No solo por ser la continuación del relato centrado en Miles Morales, sino también por la innovadora propuesta creativa de Sony Pictures Animation. La cinta está dirigida por Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin Thompson.